العرباوي لـ «النهار»: لا يمكن بناء دولة تحت تهديد السلاح

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أكد رئيس حركة «وعي الوطنية» في العراق صلاح العرباوي، أن قانون الانتخابات الحالي ينتمي لعائلة الاغلبية وهذه العائلة تخدم الاحزاب الكبيرة، ورأى ضرورة أن تكون الانتخابات آمنة ونزيهة وواعية وبدون هذه الثلاثية لا يمكن ازاحة الطبقة الحاكمة الحالية.

واكد العرباوي في حوار مع «النهار»، أن «السبب الرئيس وراء انطلاق حركة «وعي» هو الحاجة الماسّة الى مشروع قيادي حقيقي يعالج ازمة القيادة المتجذرة في العراق، وبعد أن اخفقت العملية السياسية طيلة 17 عاما في اعادة انتاج الدولة، ونتيجة لتحكم الفساد في كل مفاصل الدولة». وإلى تفاصيل الحوار:

? كيف تقرأ المناخ الانتخابي اليوم؟ والجدل حول قانون الانتخابات؟

? فيما يخص قانون الانتخابات فإننا نميل الى النظم المختلطة التي تجمع بين نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي، اما القانون الحالي فهو ينتمي لعائلة الاغلبية وهذه العائلة تخدم الاحزاب الكبيرة ونعتقد ان هذا القانون هو زرع الاحزاب الكبيرة. اما بالنسبة للبيئة الانتخابية فنرى ضرورة ان تكون الانتخابات آمنة ونزيهة وواعية وبدون هذه الثلاثية لا يمكن ازاحة طبقة الحكم الحالية.

? ما السبب وراء تأسيس «وعي»؟ وهل هي صيغة جديدة بدلاً الاحزاب؟

? السبب الرئيس وراء انطلاق حركة وعي الوطنية هو الحاجة الماسّة الى مشروع قيادي حقيقي يعالج ازمة القيادة المتجذرة في العراق، وتلبية لرغبات شعبنا الصابر الذي ينشد التغيير على ايدي رجاله المؤمنين به والمخلصين له، وجاءت هذه الولادة بعد ان اخفقت العملية السياسية طيلة 17 سنة الماضية في اعادة انتاج الدولة، ونتيجة لتحكم الفساد والفشل والاستتباع السياسي للخارج في كل مفاصل الدولة.

? ما أهداف الحركة؟ ومن الذي تطمح لتغييره؟

? الاهداف الرئيسة للحركة هي التغيير والتطوير وازاحة الفاسدين والتابعين لمشاريع ما وراء الحدود وهي أولى الخطوات لاستعادة الوطن، كما تسعى حركة «وعي» لتحقيق التغيير الديموقراطي وازاحة جيل الحكم الحالي واستبداله بجيل شبابي كفوء ونزيه يأخذ على عاتقه تطوير نظام الحكم ليكون اكثر قربا من المجتمع.

تطوير النظام يتمثل بتعديل الدستور الحالي الذي كتب تحت ارادة المحتل والقوى السياسية المتصارعة وان يكون رئيس الجمهورية منتخبا بشكل مباشر من قبل الشعب يمارس دور القيادة وحكومة تعين من قبل الرئيس تمارس دور الادارة لضرب معادلة المحاصصة وان يكون هناك برلمان مقيد يعمل على مجالي التشريع والرقابة في حدود قبة مجلس النواب ومنع نزول انقسامه الى الشارع وغير ذلك من الاصلاحات المتعلقة في اللامركزية الادارية والفيدرالية والاقتصاد والادارة.

? يعاني العراقي اليوم من عدم الثقة بالطبقة السياسية، كيف تفسر ذلك؟

? الازاحة الجيلية، فكرة طرحتها في 2014 وتم مواجهها من قبل الحرس القديم، الازاحة تعني تقصير المسافة والزمن من المواقع السياسية والادارية ولا تستهدف الاعمار بقدر ما تستهدف الافكار هناك طبقة سياسية طبقة حكم استولت على الحكم 17 سنة لم تنتج دولة .

وخرج الشباب منتفض في 2019 يريدون وطنا لفشل الطبقة السياسية الحاكمة بكل مكوناتها ، طبقة الحكم الحالية لا تمثل الجماهير والفجوة بين الشعب وطبقة الحكم افرزتها انتخابات 2018 حيث اكثر من 70% لم يشاركوا بالانتخابات وانا سميتها في وقتها ان الشعب مارس الغضب الديموقراطي ولابد من ايجاد معالجات، واول المعالجات تغيير طبقة الحكم.

? السياسيون متحمسون للانتخابات ويقابل ذلك عزوف وبرود للمواطن، ما هو تفسيرك؟

? الانتخابات اذا ما اجريت في مثل هذا الظرف وبقاء الصندوق الانتخابي رهينة البندقية سينتج لنا مجموعة برلمانيين بلطجيين واذا ما بقي المال السياسي متحكما بالعملية الانتخابية سينتج لنا مجموعة برلمانيين فاسدين واذا ما بقي الجهل متحكما بالصندوق الانتخابي سينتج لنا مجموعة برلمانيين جاهلين واميين سياسيا، ومن الاشياء التي ندعوا اليها هو حصر السلاح بيد الدولة حيث لا يمكن ان تبنى دولة تحت تهديد السلاح.

