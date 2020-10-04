التعلم عن بعد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 اليوم

وطن النهار

تنطلق الدراسة اليوم للعام الدراسي الجديد 2020/2021 عن طريق نظام التعلم عن بعد الذي يطبق لاول مرة في تاريخ النظام التعليمي بالكويت من خلال التعلم المتزامن وغير المتزامن، نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها الكويت والعالم اجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.

في هذا السياق، اعتمدت وزارة التربية الخطة الدراسية وآلية التقييم المعتمدة من اللجنة العليا للتعليم عن بعد لكل مرحلة من المراحل الدراسية بدءا من صف الأول وحتى الصف الثاني عشر، محددة عدد الحصص الدارسية اللازمة والمواد النظرية والعملية وآلية تقييم المتعلمين من خلال توزيع النسب علىالحضور والالتزام والمشاركة والتفاعل والتقييمات والممارسات والتقارير والاعمال والتكليفات كلا حسب المرحلة التعليمية والصف الدراسي.

وقررت الوزارة اعتماد التعليم غير المتزامن للدارسين في الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائية بما يتيح لهم تلقي التعليم عن طريق الحصص التي يسجلها معلم الفصل حسب الجدول المدرسي والمواعيد المقررة بواقع 20 دقيقة لكل حصة، وكذلك عن طريق الدروس المسجلة على موقع «ميكروسوفت ستريم»، مبينة ان منصة «تيمز» تتيح للطالب الدخول عليها مباشرة، على ان يكون تقييم المتعلمين من الصفوف الثلاث الاولى من خلال الواجبات التي يكلف بها المتعلم.

وأوضحت «التربية» انها حددت 20 حصة دراسية في التعلم غير المتزامن لطلبة الصفوف الثلاث الاولى للأسبوع الواحد، موزعة بواقع حصتين لكل من مواد التربية الاسلامية والقرآن الكريم، و5 حصص للغة العربية ومثلها للرياضيات و4 حصص للغة الانكليزية.

وفيما اشارت «التربية» الى التعليم غير المتزامن لجميع الصفوف الدراسية، اكدت ان التعليم المتزامن التزامي على طلبة الصفين الرابع والخامس في المرحلة الابتدائية وبقية الصفوف في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبينة ان مجموع الحصص الدراسية التي سيتلقاها طلبة الصفين الرابع والخامس بشكل الزامي طوال الفصل الدراسي الاول يبلغ 300 حصة موزعة 30 حصة للتربية الاسلامية و15 للقرآن الكريم و60 للغة العربية و55 للغة الانكليزية و60 للرياضيات و15 للعلوم و25 للاجتماعيات و12 للحاسوب و12 للتربية البدنية و8 للتربية الفنية و8 للتربية الموسيقية، لافتة الى ان اجمالي الحصص الدراسية غير المتزامنة لهذين الصفين 33 حصة غير متزامنة موزعة 15 للغة العربية و10 للرياضيات و5 للعلوم و3 للحاسوب.

وأكدت «التربية»، ان اجمالي عدد الحصص الدراسية المتزامنة لصفوف المرحلة المتوسطة من السادس وحتى التاسع يبلغ 300 حصة موزعة بواقع 20 حصة للتربية الاسلامية و10 حصص للقرآن الكريم، و50 حصة للغة العربية و48 للغة الانكليزية، و51 للرياضيات و40 للعلوم، و26 للاجتماعيات، و13 لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات و8 حصص اقتصاد منزلي بنات و8 حصص دراسات عملية بنات و16 حصة دراسات عملية بنين و10 حصص للتربية البدنية و8 حصص للتربية الفنية و8 حصص للتربية الموسيقية، موضحة ان اجمالي الحصص غير المتزامنة لهذه الصفوف يبلغ 45 حصة غير متزامنة موزعة بواقع 15 حصة للغة العربية و8 حصص للغة الانكليزية و15 حصة للرياضيات و5 للعلوم وحصتين لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ولفتت «التربية»، الى ان اجمالي عدد الحصص المتزامنة المخصصة لطلبة الصف العاشر خلال الفصل الدراسي الاول يبلغ 300 حصة موزعة 20 حصة للتربية الاسلامية و10 حصص للقرآن الكريم، و50 للغة العربية، و50 للغة الانكليزية، و27 للفيزياء، و27 للكيمياء، و21 للاحياء، و25 تاريخ الكويت، و13 للمعلوماتية، و7 للتربية البدنية، فيما اعتمدت 56 حصة دارسية غير متزامنة للصف العاشر موزعة 3 حصص للتربية الاسلامية و15 للغة العربية، و8 للغة الانكليزية، و15 للرياضيات، و5 للفيزياء، و5 للكيمياء، و3 لتاريخ الكويت، و3 للمعلوماتية.

