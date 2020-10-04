سان جرمان أكرم أنجيه بسداسية

دوليه

أكرم باريس سان جرمان حامل اللقب وفادة ضيفه أنجيه وسحقه 6-1 محققا فوزه الرابع تواليا، وذلك في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي أول من امس.

وتألق في صفوف النادي الباريسي البرازيلي نيمار بتسجيله هدفين (36 و47)، فيما تناوب على الاهداف الاخرى الايطالي أليساندرو فلورنتسي (7) والالماني يوليان دراكسلر (57) والسنغالي ادريسا غي (71) وكيليان مبابي (84)، فيما سجل العاجي اسماعيل تراوري هدف الشرف لأنجيه (52).

وهو الفوز الرابع تواليا للنادي الباريسي بعد أسوأ بداية له في الـ «ليغ1» منذ 42 عاما بخسارته في مباراتيه الاوليين من دون ان يسجل اي هدف، ليصعد للمركز الثاني موقتا.

ورد مدرب أنجيه ستيفان مولان على النجاعة الهجومية الباريسية بخط دفاع خماسي، مع الكاميروني ستيفان باهوكين وحيدا في الهجوم. وبدأ صاحب الارض الشوط الاول ضاغطا وتمكن سريعا من افتتاح التسجيل بفضل الظهير الايمن فلورنتسي الذي استفاد من تشتيت خاطئ للكرة من دفاع أنجيه، ليروضها ويسددها «على الطاير» من داخل ا لمنطقة في الزاوية المعاكسة للحارس بول بيرناردوني (7).

وهو الهدف الاول لفلورنتسي في الدوري في مشاركته الرابعة منذ انتقاله من روما، علما بأنه غاب عن التهديف في احد الدوريات منذ 31 مباراة وكان ذلك في الـ «سيري أ» في 12 مايو 2019 مع فريقه السابق روما أمام يوفنتوس. وبات فلورنتسي سادس ايطالي يسجل بقميص نادي العاصمة في الـ «ليغ1»، والاول منذ مواطنه تياغو موتا في 25 أغسطس 2017 أمام سانت اتيان. وعانى دفاع أنجيه من سرعة تحركات مبابي ونيمار، فسدد الاخير كرة من 20 مترا تصدى لها بيرناردوني على دفعتين (10)، ثم تصدى بنجاح لانفراد المهاجم الدولي الفرنسي (15).

وحصل أنجيه على فرصته الاخطر في الدقيقة 13 برأسية من باهوكين مرت بجانب القائم، ليعود اثر تمريرة في العمق وينفرد بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تعامل معه بنجاح بارتمائه (28).

ومرة جديدة برز مبابي كممرر للكرات الحاسمة، بعد مجهود فردي رائع راوغ خلاله مدافعين من واخترق المنطقة ومرر كرة خلفية تلقفها نيمار بتسديدة بقدمه اليسرى في المرمى (36)، مسجلا هدفه الاول في الدوري هذا الموسم. وكاد فلورنتسي ان يضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له الشخصي، الا أن الحارس بيرناردوني تصدى بنجاح لرأسيته (42). واستفاد نيمار من كرة اصطدمت بمدافع أنجيه وتحضرت امامه ليسدد ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (47)، والـ72 منذ وصوله الى العاصمة الباريسية. وسجل أنجيه هدف الشرف برأسية من لاعب ساحل العاج تراوري (52)، واضعا حدا لنظافة شباك سان جرمان في مبارياته الثلاث الاخيرة، ليرد دراكسلر بهدف رابع بعد لعبة مشتركة وصلت منها الكرة الى الالماني سددها من داخل المنطقة ارتطمت بقدم احد مدافعي انجيه ودخلت المرمى (57).

واضاف البديل غي الخامس بعد 7 دقائق من دخوله بدلا من دراكسلر بتسديدة من 20 مترا تحولت من قدم المالي لاسانا كوليبالي وخدعت حارس مرماه (71)، ومبابي السادس بعد تمريرة عرضية من البديل الاسباني بابلو سارابيا مستفيدا من أخطاء دفاعية ليسدد ويخدع بيرناردوني (84).

