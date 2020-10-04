يوفنتوس في مواجهة نابولي وإنتر يلتقي لاتسيو

دوليه

يخوض يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي مواجهة قوية اليوم أمام نابولي في الجولة الثالثة من الدوري الايطالي التي تشهد موقعة نارية بين انتر ولاتسيو.

وبعدما سجل انتر 9 أهداف، خلال أول مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري الايطالي، يتطلع الفريق الى مواصلة التألق التهديفي، عندما يحل ضيفا على لاتسيو، اليوم.

وتغلب انتر على بينفينتو، الصاعد حديثا 5-2 الأربعاء، ضمن مباريات مؤجلة من المرحلة الأولى، شهدت أيضا فوز أتلانتا على مضيفه لاتسيو 4-1.

أما نابولي، فقد سجل ثمانية أهداف ولم تهتز شباكه بأي هدف، كما حافظ كل من هيلاس فيرونا وميلان على نظافة المرمى. ويتصدر الدوري الايطالي حاليا كل من، نابولي وأتلانتا وانتر ميلان وهيلاس فيرونا وميلان، برصيد ست نقاط لكل منهم.

ولا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على الاستادات، حيث لا يُسمح سوى بحضور ألف مشجع في المدرجات خلال المباراة، وذلك في ظل تزايد حالات الاصابة في ايطاليا، خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى ملعب «أليانز» في تورينو، يلتقي نابولي مع يوفنتوس الذي أهدر نقطتين خلال أول جولتين، تحت قيادة المدير الفني أندريا بيرلو، لكنه لا يزال مرشحا بقوة لانتزاع لقب الدوري، الذي هيمن عليه طوال المواسم التسعة الماضية.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه روما (2-2)، الأحد الماضي، في المرحلة الثانية، وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفريق. لكن يوفنتوس عانى من النقص العددي، اثر طرد أدريان رابيو في الدقيقة 62، لحصوله على الانذار الثاني.

ويعد انتر، وصيف بطل الموسم الماضي، أقوى المرشحين لمنافسة يوفنتوس على اللقب هذا الموسم، وزادت هذه التوقعات بعدما فاز الفريق أمس بخماسية، اثر تعديلات تكتيكية من جانب المدير الفني، أنطونيو كونتي.

من جانبه كسر سامبدوريا، الذي خسر في أول مباراتين له بالدوري النحس الذي يلازمه بعد أن سجل فابيو كوالياريلا من ركلة جزاء وأضاف فاليريو فيري هدفا متأخرا ليفوز 2-1 على ملعب فيورنتينا أول من امس.واقترب صاحب الضيافة من هز الشباك مبكرا لكن كريستيان كوامي سدد بعيدا بعد عرضية جياكومو بونافنتورا. وتقدم سامبدوريا، الذي كاد أن يهز أيضا الشباك عندما حول جايتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا الكرة بالخطأ في عارضة فريقه، بهدف قبل ثلاث دقائق من الاستراحة من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها كوالياريلا البالغ من العمر 37 عاما.

وأدرك دوسان فلاهوفيتش التعادل من انهاء رائع لهجمة في الدقيقة 72 لكن سامبدوريا واصل تهديد مرمى فيورنتينا. وسجل مورتن تورسبي هدفا للفريق الزائر ألغاه الحكم بسبب وجود لمسة يد بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل أن يخطف فيري هدف الفوز بشكل رائع قبل سبع دقائق من النهاية. وسدد فيدريكو كييزا في القائم لفيورنتينا مع آخر هجمة في المباراة ليبقى كل فريق بثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

