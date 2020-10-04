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دوليه

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توتنهام ضم فينيسيوس


تعاقد توتنهام الانكليزي أول من امس مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس على سبيل الاعارة لموسم واحد من بنفيكا. وتقاسم فينيسيوس صدارة هدافي الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا في 32 مباراة.
وأنهى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي برصيد 24 هدفا وصنع 13 في 46 مباراة خاضها في كل المسابقات. وأكد بنفيكا أن توتنهام سيدفع ثلاثة ملايين يورو (3.51 ملايين دولار) لاستعارة اللاعب بينما يملك النادي اللندني أيضا خيار شراء فينيسيوس نهائيا مقابل 45 مليون يورو في نهاية الموسم.
وتكلل هذه الصفقة جهود المدرب جوزيه مورينيو للبحث عن هداف لمساعدة نجم الفريق هاري كين بعد بداية مهتزة للموسم الجديد. وتأهل توتنهام لدور المجموعات في الدوري الأوروبي وبلغ دور الثمانية في كأس الرابطة لكنه حصد أربع نقاط فقط من أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز.


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