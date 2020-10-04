غيلينسكي مصاب بالفيروس

دوليه

ذكر نادي نابولي الايطالي أول من امس ان لاعب الوسط البولندي بيوتر غيلينسكي أصيب بفيروس كورونا بعد خمسة أيام من استضافة جنوى الذي ظهرت به العديد من حالات الاصابة بالعدوى. وقال نابولي في بيان ان أحد أفراد طاقم الفريق أصيب أيضا بالعدوى بعد اختبارات أجريت الخميس. وتبعا للاجراءات الصحية التي يطبقها الدوري الايطالي سيتعين على غيلينسكي دخول الحجر الصحي وسيغيب عن مباراة يوفنتوس اليوم. كما سيغيب على الأرجح عن مباراة بولندا الودية أمام فنلندا يوم الأربعاء وكذلك عن مواجهتي دوري الأمم الأوروبية أمام ايطاليا والبوسنة. وسيخضع لاعبو نابولي لمزيد من الفحوص قبل السفر الى تورينو لمواجهة بطل ايطاليا اليوم.