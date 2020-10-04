loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غيلينسكي مصاب بالفيروس


ذكر نادي نابولي الايطالي أول من امس ان لاعب الوسط البولندي بيوتر غيلينسكي أصيب بفيروس كورونا بعد خمسة أيام من استضافة جنوى الذي ظهرت به العديد من حالات الاصابة بالعدوى. وقال نابولي في بيان ان أحد أفراد طاقم الفريق أصيب أيضا بالعدوى بعد اختبارات أجريت الخميس. وتبعا للاجراءات الصحية التي يطبقها الدوري الايطالي سيتعين على غيلينسكي دخول الحجر الصحي وسيغيب عن مباراة يوفنتوس اليوم. كما سيغيب على الأرجح عن مباراة بولندا الودية أمام فنلندا يوم الأربعاء وكذلك عن مواجهتي دوري الأمم الأوروبية أمام ايطاليا والبوسنة. وسيخضع لاعبو نابولي لمزيد من الفحوص قبل السفر الى تورينو لمواجهة بطل ايطاليا اليوم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة