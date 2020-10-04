أونيون عمق جراح ماينتس

دوليه

عمَّق أونيون برلين جراح ضيفه ماينتس عندما تغلب عليه 4-0 أول من امس في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني. وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف للاعب وسطه الدولي السابق ماكس كروزه المنتقل الى صفوفه هذا الصيف قادما من فنربغشة التركي (13)، ضرب أونيون برلين بقوة في الثاني وسجل ثلاثية تناوب على تسجيلها الدنماركي ماركوس انغفارستسن (49) ومارفين فريدريخ (63) والفنلندي جويل بوهانيالو (64). وضرب أونيون برلين عصفورين بحجر واحد حيث حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارة أمام أوغسبورغ 1-2 وتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، رافعا رصيده الى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بماينتس بعد خسارتيه أمام مضيفه لايبزيغ 1-3 وضيفه شتوتغارت 1-4 واللتين كلفته اقالة مدربه أخيم بييرلورتسر. وخاض ماينتس المباراة بقيادة مدربه المساعد يان موريتس ليخته الذي عينته الادارة في المنصب حتى اشعار آخر. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي فولفسبورغ مع أوغسبورغ، وبايرن ميونيخ مع هرتا برلين.