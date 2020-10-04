القرار المنعدم والإلغاء الضمني لحكم «التمييز» بالنقاط الثلاث

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أسدلت محكمة التمييز الستار على أزمة النقاط الثلاث التي شهدها دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في الموسم الرياضي 2016-2017، حيث أصدرت بتاريخ 10/7/2019 حكما يقضي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول «نادي الكويت الرياضي» المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وفي موضوع الاستئناف وفي حدود ما تم تمييزه، بالغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من الغاء الشق الأول من القرار المطعون فيه المتعلق بالغاء قرار اللجنة الأولمبية، وبرفض طلب الغاء هذا الشق من القرار، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنَف عليه الأول (نادي الكويت) المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

ورغم وضوح منطوق الحكم - ولا سيما اذا ما دمجته بأسبابه واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ منه - بعودة النقاط الثلاث للنادي العربي واعتبار نادي الكويت خاسرا المباراة 0-3، الا أنه و مع الأسف الشديد ارتكبت الحكومة خطأ جسيما أثناء تنفيذ الحكم من خلال سحبها لقرار الوزير المختص بقرار منعدم غير مشروع كان من أثره الغاء حكم التمييز ضمنيا لينفذ بالتالي بالطريقة التي تصب في صالح المطعون ضده نادي الكويت وأغلقت ادارة التنفيذ الملف بتنفيذ الحكم تنفيذا مبتسرا معيبا ما اضطر المتضرر وهو عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية بطلب تفسيره فحكمت محكمة التمييز بتاريخ 14/9/2020 برفض طلب التفسير نظرا لعدم وجود غموض أو لبس أو ابهام في منطوقه.

وحيث إننا نتفق مع ما تضمنه حكم محكمة التمييز المفسر للحكم وتأكيده على ما سبق وأن أكدنا عليه فور صدور الحكم منذ أكثر من سنة ورفعنا له القبعة لما تضمنه من أسباب تاريخية تستحق تسليط الضوء عليها في هذه المساحة الضيقة لايماننا الكامل بصحة الأسباب والحيثيات التي تضمنها الحكم والتي لا يمكن أن يفهم منطوقه دون استيعاب أسبابه:

أولا: ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطا وثيقا يؤدي الى اعتبارهما وحدة لا تتجزأ، يرد عليهما ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي: فمتى ما كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة الا بها فانها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويستحيل معها فهم المنطوق وتطبيقه تطبيقا سليما دون الرجوع الى أسبابه. وهذا ما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية ومحكمة النقض المصرية، وهذه هي حالة حكم التمييز البات في النقاط الثلاث محل المنازعة الراهنة.

ثانيا: أهم الأسباب والحيثيات التي تضمنها حكم محكمة التمييز بالنقاط الثلاث:

أ) اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المنازعة:

? من أسباب الطعن التي ردتها المحكمة ولم تقبلها، السبب المتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المنازعة تأسيسا على أن المنازعة الماثلة هي منازعة رياضية حجب القانون ولائحة لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف المحاكم عن نظرها، فكان يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

? قرار المحكمة: اعتبرت محكمة التمييز هذا النعي على الحكم المستأنَف المؤيد استئنافيا مردود، واستطردت قائلة «.. إن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة،.. وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كل المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقا لعلة ارتآها المشرع».

? وحيث إنه قد صدر القانون رقم 87/ لسنة 2017 في شأن الرياضة، والذي ألغى المرسوم بالقانون رقم 42/1978 في شأن الهيئات الرياضية وكل التعديلات التي أجريت عليه، وانشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، الا أنه لما كان المقرر أن مراقبة مدى مشروعية القرار الاداري انما تكون في ضوء النصوص التي كانت قائمة وقت صدوره، وكان المرسوم بالقانون رقم 42/1978 المشار اليه هو الذي كان قائما وقت صدور القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة، ومن ثم نصوصه هي التي تحكم مدى مشروعية هذا القرار(قرار وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة)...،

? لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت طعنا على قرار وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة رقم 351/2017 الصادر بتاريخ 12/4/2017 بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الكويتية وبتأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبالتالي فان هذا القرار يكون هو مدار الخصومة ومحلها، فيجوز الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة باعتباره قرارا اداريا.. واذ رفض الحكم المطعون فيه (حكم الاستئناف) الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فانه يكون قد وافق صحيح القانون.

? وقد أصاب حكم محكمة التمييز في ذلك باعتبار أن مدار الخصومة ومحلها قرار الوزير المشار اليه فيجوز الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة باعتباره قرارا اداريا. ولذلك أيد حكم التمييز ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدائرة الادارية في محكمة أول درجة من اختصاصهما في نظر النزاع ورفضت الدفع بعدم الاختصاص المقدم من الطاعنين في هذا الصدد.

ب) حكم محكمة التمييز أيد قرار الوزير بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الكويتية الذي منح نادي الكويت النقاط الثلاث لمخالفته نصوص القانون المحلي المتمثل بالمرسوم بالقانون رقم 42/1978 المعدل بالقانون رقم 34/2016:

? طعن الطاعنان بأن نادي الكويت قد تقدم بالشكوى الى اللجنة الأولمبية دون أن يكون هناك خلاف بينه وبين اتحاد كرة القدم، اذ إن الخلاف كان بينه وبين نادي العربي بسبب اشتراك لاعب تم ايقافه في المباراة التي أقيمت بينهما، وأن الشكوى المقدمة في هذا الشأن من نادي العربي قد نظرت أمام لجنة الانضباط ثم أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد وأيا كان رأي الاتحاد في هذا القرار لا يمثل خلافا بين النادي والاتحاد يجيز العرض على اللجنة الأولمبية للفصل فيه، فكان يتعين على اللجنة الأولمبية رفض التظلم المقدم اليها في هذا الشأن، واذ لم تفعل وتصدت للفصل فيه فان قرارها يكون قد خالف القانون، ويكون قرار الجهة الادارية بالغائه قد وافق صحيح القانون...

? قرار المحكمة: محكمة التمييز قبلت هذا السبب وألغت قرار اللجنة الأولمبية وخصمت النقاط من نادي الكويت واعتبرت قرار الوزير في شقه الأول سليما وألغت الحكم المستأنَف المؤيد استئنافيا الذي ألغى قرار الوزير برمته، حيث قررت «... وحيث ان النعي في خصوص القضاء بالغاء القرار المطعون فيه في شقه الأول - المتعلق بالغاء قرار اللجنة الأولمبية - فهو في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع الى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لما ورد بهذا النص عن طريق التأويل وهو أمر غير جائز قانونا. كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لكل نص مضمون مستقل الا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص الأخرى بل يتعين أن يكون تفسيره متساندا معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينهما التوافق وينأى بهما عن التعارض... وكان المرسوم بالقانون رقم 42 /1978 في شأن الهيئات الرياضية - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل الغائه بالقانون رقم 87/2017 في شأن الرياضة...وكان مفاد النصوص سالفة البيان (27، 28، 29، منه المعدلة بالقانون رقم 34/2016) أن المشرع أراد أن يضفي على الهيئات الرياضية استقلالا في مباشرة نشاطها فقصر اشراف ورقابة الوزير المختص عليها في المسائل الادارية والمالية والتنظيمية وحدها، أما الشؤون الرياضية فلم يجز له التدخل فيها الا في حالتين أولاهما هي حالة التظلم من قرار اللجنة الأولمبية بخصوص الخلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية (المادة 28) والثانية هي حالة الخلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ذاتها (المادة 29)، أما عدا ذلك من خلافات تتعلق بالشؤون الرياضية فلا يجوز له التدخل فيها أو اصدار قرار بشأنها،... واذ أصدر (الوزير) قراره متضمنا شقين، الأول هو الغاء قرار اللجنة الأولمبية، والثاني هو تأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكانت تلك المادة قد حددت على سبيل الحصر الجهات التي يجوز لها التظلم الى اللجنة الأولمبية للفصل في خلافاتها، وهي أن تكون أحد الأندية الرياضية من جهة وأحد الاتحادات الرياضية من جهة أخرى، بما مفاده أنه لا يجوز لتلك اللجنة قبول التظلم من أي جهة أخرى خلاف هذه الجهات التي حددها المشرع...» وبعد ان استطردت المحكمة بعرض وقائع النزاع وصلت الى قرارها «... بما مؤداه أن اتحاد الكرة لم يصدر قرارا باعتماد قرار لجنة الاستئناف، وهو ما أشار اليه نادي الكويت في شكواه الى اللجنة الأولمبية والتي عاب فيها على الاتحاد موقفه السلبي من هذا القرار، وبالتالي لم ينشأ خلاف بين الاتحاد وبين نادي الكويت، فيكون الادعاء بوجود خلاف بينهما بما يجيز تدخل اللجنة الأولمبية للفصل فيه هو ادعاء لا سند له من أوراق الدعوى وأن الخلاف في حقيقته هو خلاف بين بين نادي العربي ونادي الكويت ... بما لازمه أن اللجنة الأولمبية كان يتعين عليها عدم قبول الاحالة اليها وعدم اصدار قرار بشأن هذا الخلاف، باعتبار أنها مسألة رياضية تختص بالفصل فيها اللجان الداخلية للاتحاد وليس خلافا مع الاتحاد ذاته، فضلا عن أن الاتحاد لو كان قد أبدى رأيا في القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بعدم تأييد رأي النادي أو برفض طلباته، فإن ذلك لا يحيله خصما بما يستقيم معه القول بأنه قد أضحى طرفا في هذا النزاع، واذ فصلت اللجنة الأولمبية فيه وقررت الغاء قرار لجنة الاستئناف فان قرارها - أيا كان وجه الرأي في مدى صحة قرار لجنة الاستئناف المشار اليه - يكون باطلا لا سند له من القانون متعينا الغاؤه، ويكون ما تضمنه القرار المطعون فيه- الصادر من الوزير المختص- في شقه الأول من الغاء قرار اللجنة الأولمبية قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين القضاء بتأييده وبرفض طلب الغائه في هذا الخصوص. واذا خالف الحكم المطعون فيه (حكم محكمة الاستئناف) هذا النظر وأيد الحكم المستأنَف (حكم محكمة الدرجة الأولى الدائرة الادارية) في قضائه بالغاء هذا الشق من القرار فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص». (لطفا أنظر ص 7، 8، 9 من حكم محكمة التمييز بالطعنين 3823، 3842 لسنة 2017 اداري/1 نقل بتصرف).

ج) حكم التمييز ألغى الشق الثاني من قرار الوزير المختص وأيد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لاتفاقهما بالنتيجة دون الأسباب:

? فقد قررت المحكمة وحيث ان النعي في خصوص القضاء بالغاء القرار المطعون فيه (قرار الوزير المختص) في شقه الثاني المتعلق بتأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الصادر بتاريخ 24/12/2016 فهو غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق - على نحو ما سلف بيانه- أنه على اثر صدور قرار قرار لجنة الاستئناف فقد عرض هذا القرار على الاتحاد والذي اكتفى في محضر اجتماعه رقم 13 لسنة 2016 بتاريخ 24/12/2016 باثبات الاطلاع عليه ولم يصدر قرارا بشأنه، ومن ثم فان ما تضمنه القرار المطعون فيه (قرار الوزير) في شقه الثاني من تأييد لقرار الاتحاد الصادر في هذا الشأن يكون واردا على غير محل بما يوجب القضاء بالغائه، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه، فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولو كانت لأسباب مغايرة، اذ لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه،...» أي أن المحكمة لم تشأ أن تميز الحكم المطعون برمته لأنها راعت بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اتفاقه معها بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة التمييز

من الغاء قرار الوزير بالشق الثاني ليس للأسباب التي تضمنها حكمي الدرجة الأولى والاستئناف وانما لأن الاتحاد الكويتي لم يصدر قرارا في المنازعة الرياضية حتى يصدر الوزير المختص قرارا بتأييده وانما القرار كان صادرا من لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي نأت بنفسها محكمة التمييز من الخوض فيه أو الفصل فيه لأنه متعلق بمنازعة رياضية وهو من اختصاص اللجان الخاصة الموجودة في اتحاد الكرة يفصل فيها وفقا للوائح المعتمدة من الاتحاد المذكور.

? ثالثا: قراءة منطوق الحكم بعد عرض أسبابه:

سنقرأ منطوق الحكم بعد عرض أسبابه على ضوء ما تضمنه حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 14/9/2020 بتفسير منطوق حكم التمييز الصادر بالطعنين رقمي 3823، 3842 لسنة 2017

حيث قررت «... لما كان ذلك وهديا بتلك القواعد فانه بمطالعة الحكم المطعون فيه رقم 4212/ 2017 اداري الصادر بجلسة 29/10/2017 (حكم الاستئناف الاداري المطعون فيه) يستبين أنه قضى بتأييد الحكم المستأنَف (الحكم الابتدائي الاداري) الصادر بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بصفته برقم 351/2017 في تاريخ 12/4/2017 في شقيه بالغاء قرار اللجنة الأولمبية وبتأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبمطالعة منطوق الحكم الصادر في الطعنين رقمي 3823، 3842 لسنة 2017 الصادر بجلسة 10 / 7 / 2019 محل طلب التفسير - يستبين أنه قضى بتمييز الحكم المطعون فيه (حكم الاستئناف الاداري) تمييزا جزئيا فيما قضى به من الغاء الشق الأول من القرار المطعون فيه (قرار الوزير المختص) - بشأن قرار اللجنة الأولمبية - وفي موضوع الاستئناف رقم (4212/ 2017-اداري) في حدود ما تم تمييزه- بالغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من الغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الغاء هذا الشق من القرار(أي أن محكمة التمييز رفضت الغاء قرار وزير الدولة لشؤون الشباب المتعلق بالغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبرت قراره صحيحا). وبتأييد الحكم المستأنَف فيما عدا ذلك - وهذا مفاده أن الحكم محل طلب التفسير قد أيد قرار وزير الشباب والرياضة بالغاء قرار اللجنة الأولمبية وقد صدر مؤيدا لما انتهى اليه الحكم المستأنَف في قضائه بالغاء الشق الثاني من القرار المطعون فيه بشأن قرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم - وأن الحكم محل التفسير في هذا الخصوص محمولا على أسبابه واضح الدلالة في بيان ما تم القضاء به على سند من أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه بالشق الثاني منه قد أضحى واردا على غير محل منتهيا الى الغائه لأنه لم يصدر من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم قرار بشأن المنازعة المطروحة - وهي ذات النتيجة التي انتهى اليها الحكم المستأنَف بالغاء القرار المطعون فيه في شقه الثاني سالف البيان، وبالتالي فان الحكم محل التفسير لا يشوبه الغموض والابهام ويعدو معه طلب التفسير غير جائز قانونا..

? نتفق تماما مع هذا «القضاء التفسيري» وذلك لأن حكم التمييز محل التفسير يوضح الواضح ولم نر داعيا للجوء الى التفسير ولكن لا نلوم من لجأ الى التفسير عندما نرى بأن حكم محكمة التمييز البات والذي لا سبيل الى الطعن عليه أو تعييبه، قد ألغي بسبب قرار التنفيذ المنعدم للحكم من قبل وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.

رابعا: قرار التنفيذ المنعدم لحكم محكمة التمييز:

1- قرر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في سبيل تنفيذ حكم التمييز، سحب القرار الاداري رقم 351 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 12/4/2017 فيما تضمنه من تأييد لقرار مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الصادر باجتماعه رقم 13 لسنة 2016 بتاريخ 24/ 12/ 2016. وبناء عليه، أعلنت وزارة العدل اغلاق ملف التنفيذ للقضية المعروفة باسم «النقاط الثلاث» وبالتالي تأكيد أحقية نادي الكويت بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2016-2017، بالمخالفة الصريحة لمنطوق حكم محكمة التمييز الذي سبق وأن فسرناه!

2- سحب القرار الاداري يقصد به انهاء آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل معا بحيث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن أصلا أي يتم اعدامه منذ صدوره... ويستهدف سحب القرار الاداري بحسب الأصل تفادي الغاؤه بالطريق القضائي أو هو وسيلة اتقاء الطعن القضائي، اذا كان القرار مخالفا للقانون..ويجب أن يتم السحب الاداري للقرار الاداري خلال المدة المقررة للالغاء القضائي وهي ستون يوما من تاريخ نفاذ القرار الاداري والعلم به بالوسائل التي قررها القانون. (طالع الأعمال القانونية للسلطة الادارية د. أحمد الفارسي، د. داود الباز، ط. 2010، ص 126 ومابعدها).

3- ونظرا للمساحة الضيقة سنكتفي بهذا القدر لنبين ونثبت أن لجوء الجهة الحكومية المنفذة لحكم التمييز بالنقاط الثلاث الى نظرية سحب القرار الاداري بعد أن نطقت أعلى سلطة قضائية في الكويت وهي محكمة التمييز بحكمها، هو لجوء غير مشروع لأنه يجعل قرار اللجنة الأولمبية الذي ألغته صراحة محكمة التمييز في حكمها المراد تنفيذه ساريا، وقد تم فعلا اعمال أثره بالتنفيذ! وهو بذلك يعتبر قرارا منعدما لتناقضه مع منطوق حكم محكمة التمييز ولعدم انسجامه مع مدلول السحب وهدفه ومدى امكانية سحب القرارات الادارية وميعاده.. !! وكان حريا بالوزير الساحب للقرار المشار اليه أن ينفذ الحكم القضائي البات الصادر منذ أكثر من سنة بحسب منطوقه الواضح، لا أن يلجأ الى السحب غير المشروع ويمتنع عن تنفيذ حكم التمييز البات والقاضي بالغاء قرار اللجنة الأولمبية المانح للنقاط الثلاث الى نادي الكويت، الأمر الذي يشكل اعتداء صارخا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من شأنه أن يعرض وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة لمسؤوليته الجنائية و السياسية.

4- أخيرا ننصح بتنفيذ حكم التمييز بالنقاط الثلاث بموجب ما تضمنه من منطوق، بتأييده لقرار

وزير الدولة لشؤون الشباب بالغاء قرار اللجنة الأولمبية وبتأييده أيضا للحكم المطعون فيه بالغائه لقرار الوزير المختص المطعون فيه المؤيد لقرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم الصادر في المنازعة الرياضية لسبب وحيد وهو عدم صدور قرار من الاتحاد المذكور حتى يقرر الوزير تأييده، وليس وفقا للأسباب التي تبناها الحكم المطعون فيه.

وحيث كان ذلك وكان قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المذكور هو الواجب التطبيق بعد الغاء قرار اللجنة الأولمبية سالف الذكر من قبل محكمة التمييز،

فان التنفيذ يجب أن يكون باعتبار نادي الكويت خاسرا مباراته بنتيجة 0-3 ومنح نادي العربي النقاط الثلاث واعمال أثر هذا الحكم بتتويج نادي القادسية بطلا للدوري موسم 2016/2017. والله ولي التوفيق.

المحامي د. عادل بهبهاني

أستاذ القانون الخاص المنتدب

كلية الحقوق – جامعة الكويت

