هل سيتغير الحال...؟

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ما زلنا تحت تأثير فراق أمير الانسانية سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. والحمد لله أن مشاعر الكويتيين كانت واضحة نحو صعوبة فراقه وقررنا كلنا بأن نقف وندعم عضيده سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله... فهو أيضا من الداعمين للرياضة الكويتية والشباب... فهذه الأيام جاءت الاحداث متقاربة وسريعة من حيث تحديد مسند الامارة الذي انتقل بيسر وهذا من فضل الله علينا.... وأيضا جاء موعد فض دور الانعقاد لمجلس الامة خلال هذا الشهر وقرب موعد الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الامة وتعيين حكومة جديدة خلال الشهرين القادمين.... الخ.

كل هذه الاحداث تجعلنا نفكر في حال الرياضة الكويتية أيضا ومدى استقرارها مستقبلا مع الفكر الجديد للسلطات السيادية العليا... فكلنا أمل ان يتغير الحال الي الاحسن وان نعيد تقييم اوضاعنا الرياضية بما يتناسب مع حاجة البلاد من هذا القطاع الحيوي... فقد قدمت بعض الاقطاب السياسية في البلاد قبل أيام بوثائق اصلاحية مستقبلية لسمو أمير البلاد لكي يطلع عليها ويسترشد بها ليستطيع ان يأخذ قراره بمشورة أصحاب الخبرة والشأن السياسي (داخليا)... وكم تمنيت ان تكون هناك رؤية مستقبلية للوضع الرياضي بالبلاد يعمل على جمع المتخاصمين مع بعض في هذا الشأن لمصلحة الكويت ورياضييها فالتنافس يجب ان يكون في الملاعب وليس بالمكاتب المغلقة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... فقد ثبت ان سوء استخدام هذه الوسائل هي من اوجد هذه الصراعات والاختلافات والفتن بين أطياف المجتمع الكويتي... فالميثاق الذي نطمح تطبيقه بالرياضة هو ميثاق يقوم على مبدأ «الرياضة لجميع الكويتيين» وليس لفئة واحدة على اخرى.... كلام يحتاج لترجمة حرفية وعقلانية نسعى فيها للمصالحة الرياضية ولارجاع الرياضة الكويتية الى مكانها الطبيعي على الخارطة الرياضية العالمية... لأننا أصبحنا أخيراً نطبق الحكمة المعكوسة التي تقول: أسهل وسيلة تخسر فيها اصدقاءك... هي ان تدخل في الرياضة الكويتية»؟ فالرياضة يجب ان تجمعنا لا ان تجعلنا أعداء؟.... والله من وراء القصد.

