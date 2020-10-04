7 حالات «كورونا» في برقان

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أجرى لاعبو وأعضاء الأجهزة الفنية والادارية والطبية في نادي برقان المسحة الطبية أمس للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وذلك لوجود 7 حالات اصابة في صفوف الفريق. وتأكد اصابة المدرب الكرواتي برونو سيكليتش ومساعده التونسي مهدي بن حرب والتونسي الآخر محمد الهادي مدرب اللياقة البدنية، بالاضافة الى 4 لاعبين هم: يوسف بوطيبان ويوسف سعد وعبدالعزيز القطان وفهد الهولي. ولم يستأنف الفريق تدريباته بعد عودة الرياضي الذي توقف 3 أيام حدادا على وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد. وكان من المفترض أن يلعب برقان اليوم مباراة ودية مع الشباب استعداداً لانطلاق مسابقة دوري الدمج يوم 15 أكتوبر الحالي، لكن المباراة ألغيت بسبب الحالات التي ظهرت في الفريق الذي ينتظر نتائج الفحوصات من أجل العودة للتدريبات على أن يخضع المصابون لفترة العزل المنزلي لمدة 10، وهو الأمر الذي سيربك اعداد الفريق لبداية الموسم خصوصاً أن الجهاز الفني بأكمله مصاب بالفيروس. ويواجه برقان الجهراء في الجولة الأولى من دوري الدمج يوم 15 أكتوبر الحالي.