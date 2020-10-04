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دوليه

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الأهلي يواجه المقاولون في أول ظهور لموسيماني


يخوض الأهلي مباراة قوية اليوم الأحد عندما يواجه المقاولون العرب ضمن الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز. وستشهد المباراة ظهور الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعاقد معه النادي لخلافة السويسري رينيه فايلر الذي رحل قبل أيام. ويسعى موسيماني لتحقيق بداية قوية بالفوز للحصول على ثقة الجميع خاصة وأن هناك جدلا كبيرا حول اللجوء اليه بعدما أعلن النادي من قبل عن التفاوض مع مدربين كبار في أوروبا. وحسم الأهلي لقب الدوري قبل عدة جولات حيث يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة. على الجانب الآخر يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 52 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز للاستمرار في المربع الذهبي الذي قد يؤهله للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الموسم المقبل.


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