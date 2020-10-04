الإسماعيلي تعادل مع سموحة

دوليه

نجا الاسماعيلي من هزيمة محققة أمام ضيفه سموحة حيث تعادلا 1-1 بستاد الاسماعيلية اول من امس ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز. وتقدم سموحة عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 45+3 وأهدر الفريق السكندري ضربة جزاء سددها اسلام جمال في الدقيقة 83 قبل أن يحرز عبد الرحمن مجدي هدف التعادل بالدقيقة 90+6 من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الهاني سليمان. وبهذا التعادل رفع الاسماعيلي رصيده الى 35 نقطة، في المركز العاشر كما ارتفع رصيد سموحة الى 44 نقطة في المركز الخامس. وتلقى حرس الحدود هزيمة مريرة على ملعبه بالمكس في الاسكندرية أمام ضيفه الانتاج الحربي بنتيجة 3-1. الفوز رفع رصيد الانتاج الحربي الى 37 نقطة متقدما للمركز التاسع وزادت معاناة الحرس وتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ16.