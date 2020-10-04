برشلونة في اختبار صعب أمام إشبيلية

دوليه

سيكون برشلونة اليوم أمام الاختبار الأصعب له منذ بداية الدوري الاسباني، وذلك حين يستضيف اشبيلية على ملعب «كامب نو» في المرحلة الخامسة.

وبعد أن غاب عن المرحلتين الأوليتين وتأجيل مباراتيه مع التشي وأتلتيك بلباو لمنح لاعبيه فرصة التقاط أنفاسهم بعد النهاية المتأخرة للموسم ووصوله الى ربع نهائي دوري الأبطال، خرج برشلونة فائزا من المرحلتين الثالثة والرابعة بنتيجتين كبيرتين على فياريال (4-0) وسلتا فيغو (3-0). ورغم المشاكل التي رافقت بداية الموسم ومحاولة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتخلي عن صديقيه الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال بالاضافة الى الكرواتي ايفان راكيتيتش، كانت بداية المدرب الهولندي رونالد كومان مع فريقه السابق واعدة لكن الاختبار الجدي يبدأ الآن بسلسلة من ثلاث مباريات بالغة الصعوبة.

وسيكون اشبيلية، الفائز بدوره بمباراتيه الأوليتين للموسم (غاب عن المرحلتين الأوليتين نتيجة موسمه القاري وفوزه بلقب الدوري الأوروبي)، أول هذه الاختبارات الثلاثة على أن يليه خيتافي المتصدر الحالي ثم الغريم التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

ويأمل كومان اضافة فوز ثالث حين يتواجه فريقه اليوم مع ضيفه اشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز على «بلاوغرانا» في ملعبهم ضمن منافسات الدوري منذ 15 ديسمبر 2002 حين تغلب عليه 3-0، في حين الفوز الأخير للنادي الأندلسي في جميع المسابقات على ملعب خصمه الكاتالوني الى 5 يناير 2010 في مسابقة الكأس (2-1). وفي ظل التأجيل الذي حصل في بداية الموسم بالنسبة للفرق المشاركة قاريا، وجد خيتافي نفسه متصدرا للترتيب بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فالنسيا (4 مباريات) وريال مدريد حامل اللقب (3 مباريات) وفياريال (4 مباريات).

ويحل ريال مدريد حامل اللقب بدوره اليوم ضيفا على ليفانتي. ولم يقدم النادي الملكي حتى الآن أداء مقنعا، اذ، وبعد أن غاب عن المرحلة الافتتاحية، بدأ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع سويسيداد، ثم فاز بشق الأنفس على ريال بيتيس 3-2 خارج ملعبه، قبل أن يخرج منتصرا من مباراته الأولى على ملعبه الموقت «الفريدو دي ستيفانو» بهدف وحيد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى بلد الوليد. وبعد الفوز على بلد الوليد، قلل المدرب الفرنسي لريال زين الدين زيدان من أهمية الأداء الممتع في مستهل الموسم، بالقول «لقد بدأنا الليغا للتو. لم نقدم مباراة رائعة (الأربعاء)، هذا صحيح، لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء. المهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن تدريجيا بكل تأكيد».

