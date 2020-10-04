إلقاء الضوء على التنظيم الآمن لـ«أبطال آسيا»

دوليه

شارك ممثلون عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والقطاع الصحي في قطر، واللجنة المحلية المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 لأندية غرب القارة، في ندوة عبر الاتصال المرئي لمناقشة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر خلال استضافتها منافسات البطولة القارية في أجواء آمنة، والدروس المستفادة من هذه التجربة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في ظل جائحة كورونا.

وشهدت قطر في الرابع من سبتمبر الماضي استئناف منافسات البطولة بمشاركة 15 فريقاً من البلد المضيف، والسعودية، وايران، والامارات، والعراق، وأوزبكستان، باجمالي 36 مباراة اختتمت امس بمباراة نصف النهائي بين النصر وبيرسيبوليس.

وأقيمت مباريات البطولة في ظل اجراءات صارمة تضمن التحرّك المحدود والآمن لجميع المشاركين ضمن نطاق يقتصر على مقار الاقامة وملاعب التدريب والستادات، لضمان سلامة جميع اللاعبين والمنظمين وغيرهم خلال المشاركة في البطولة.

وشملت التدابير الوقائية خضوع جميع المشاركين لفحص «كوفيد-19»، واستخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم لكافة ستادات البطولة، ومواقع التدريب، ومرافق الاعلام، اضافة الى تخصيص أطقم طبية في الستادات طوال فترة المنافسات.

وناقش خبراء في قطاعات الصحة والسلامة والمنافسات خلال الندوة، التي أقيمت بعنوان: «استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في ظل أزمة «كوفيد-19»، الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في تنظيم أحداث رياضية بالمستقبل في ظل الوباء العالمي.

وخلال مداخلته في الندوة قال د. عبد الوهاب المصلح، مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الرياضة والطوارئ: «حرصنا منذ البداية على اتباع منهج منظّم وشامل يضمن خضوع كافة المشاركين للفحص قبل دخولهم الى دائرة العزل الطبي الصارمة، حيث تقتصر تحركاتهم على فنادق الاقامة والستادات وملاعب التدريب عبر خدمات نقل مخصصة، ولم يُسمح لأحد بتجاوز هذا النطاق الآمن، بما في ذلك سائقي الحافلات، لضمان سلامة الجميع».

