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الكويت الحلم القادم


معروف ان لكل عمل يمارس تأثيراً على شخص من يمارسه وقد مارس سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد العمل الأمني والعسكري الذي يوجب الحسم القوي والسريع للأمور وعدم الترحيل المستقبلي لها والذي جبلت عليه الكويت خلال العقود السابقة لذا سنشهد في حقبة سموه حسم الكثير من الملفات العالقة بدءاً من الإشكال الاقتصادي الذي رحل عجزه الكبير بما يكفي خلال السنوات الماضية وكذلك الانسدادات السياسية المحلية والمخاطر الأمنية المحيطة والقضايا الشائكة المزمنة كالبدون والتعليم والصحة والتنمية والفساد.. إلخ.
كل تلك الملفات سيواجهها سموه بتفكير جديد ورؤى واقعية متماشية مع المرحلة مع رجال متماشين مع المرحلة فلا يمكن أن نستخدم نفس الطريق ونفس الرجال ونعتقد ان هذا سيأخذنا إلى مسار جديد ومستقبل مشرق.
تفاءلوا فالكويت بخير ومستقبلها القادم بعهد سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بخير وستبدأ طائرة الوطن بالتحرك السريع للأمام بأقل كم من الضجيج.


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