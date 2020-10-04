الاضطرابات النفسية تزيد احتمال الوفاة بـ «كورونا»

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توصلت دراسة حديثة الى ان الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية هم اكثر عرضة للوفاة، في حال اصابتهم بفيروس «كورونا».

وبناءً على المدة التي قضوها في المستشفى، كان الأشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم بحالات نفسية تتراوح بين القلق الى الخرف وايذاء النفس اكثر عرضة بنسبة 42% الى 2.4 مرة للوفاة من الفيروس، بحسب دراسة جامعة ييل الأميركية.

ولم يحدد الباحثون بشكل دقيق سبب ذلك، لكن فريق جامعة ييل يعتقدون ان مستويات الالتهاب المرتفعة لدى هؤلاء المرضى، او حتى الأدوية التي يستخدمونها يمكن ان تزيد من مخاطر المرض.

ومن بين 1685 مريضاً تم نقلهم الى المستشفى بسبب فيروس كورونا، كان لدى 473 مريضاً تاريخ مع المشاكل والاضطرابات النفسية، وهو ما يمثل نحو 28% من اجمالي المرضى. و في المجموع، لم يتمكن ما يقرب من 20% من جميع المرضى في المستشفى من العودة الى منازلهم، وخلال فترة الدراسة مات 318 منهم.

وتضيف هذه الدراسة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية الى قائمة من المرضى الأكثر عرضة لمخاطر اعراض فيروس كورونا الشديدة التي يمكن ان تؤدي الى الوفاة، وتشمل هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر: كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة ومرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من امراض القلب او الرئة او الكلى، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسرطان وفقر الدم المنجلي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

