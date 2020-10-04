«آبل» تبتكر شاشات تصلح نفسها عند الكسر

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تعمل شركة «آبل» على تطوير حل لجميع مستخدمي آيفون من الذين تصدعت شاشات هواتفهم. ويصف طلب براءة اختراع لـ «آبل» ظهر حديثاً شاشة «ذاتية الاصلاح» يمكن استخدامها في آيفون القابل للطي. وكان تلف الشاشة عقبة رئيسية امام الهواتف الذكية القابلة للطي - مثل هاتف «غالاكسي فولد» الهش من سامسونغ، لأن الأوساخ والجزيئات الأخرى يمكن ان تعلق عند طيها وتتسبب بخدش الشاشة او انحرافها. وستستخدم التكنولوجيا المقترحة المطاط الصناعي، وهي مادة مرنة تعود الى شكلها الأصلي عند تسخينها. وهذه المادة تساعد في التخفيف من الخدوش او العيوب الأخرى في طبقة غطاء الشاشة، وهي مادة تجعل من الشاشات ذاتية الاصلاح».