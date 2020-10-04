«روبوت» أميركي لاكتشاف «كورونا» بالشم

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تعمل شركة اميركية ناشئة على تطوير امكانيات روبوت قادر على اشتمام القنابل ليصبح جهازا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتدعي انه اكثر سرعة من الفحوصات التقليدية، وفقا لما نقلت صحيفة «ديلي ميل».

وقامت شركة «كونيكو» بتعديل روبوت «كونيكور» لاكتشاف المركبات العضوية المتطايرة من التنفس، والتي تكشف عن الاصابة بفيروس كورونا. ويحتوي الروبوت على شريحة مبرمجة لاكتشاف روائح محددة، ويقوم باطلاق الأضواء حين التعرف عليها. وقال الرئيس التنفيذي لكونيكو، اوشيورينويا آغابي، انه «سيتم تسليم منتجاتنا الأولى للعملاء قبل نهاية العام». وأضاف ان «هناك مجموعة متنوعة من حالات استخدام كونيكور، تشمل الضيافة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والدفاع والتصنيع والطعام».

وتعمل شركة ايرباص للطيران حاليا على استخدام الروبوت، حيث ستضع الجهاز المطور في طائراتها وفي جميع انحاء المطارات للمساعدة بالتعرف على المتفجرات والمواد الأخرى التي يحتمل ان تكون خطيرة. ووفقا لايرباص، فان الروبوت كونيكور يتميز بفترة استجابته التي لا تتجاوز 10 ثوانٍ «في افضل الظروف». وفي تصريحات لوكالة «بلومبيرغ»، قال آغابي ان هدف شركته «هو الحصول على جهاز يدمج البيولوجيا التركيبية مع السيليكون ويرسم خرائط لجميع روائح الحياة البشرية على نطاق عالمي». وفي اختبار ميداني اجري في ولاية الاباما الأميركية، اظهر الروبوت قدرة على اكتشاف المتفجرات بشكل افضل من الكلاب المدربة.

