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خبيئة مصرية تبهر العالم


أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في مؤتمر صحافي امس عن اكتشاف مذهل لتوابيت خشبية مخبئة منذ حوالي 2500 عام في مقبرة سقارة الصحراوية بمحافظة الجيزة تم اكتشافها داخل بئر على عمق 11 مترا تحت الأرض، مكدسة فوق بعضها البعض، وفي حالة جيدة. وخلال المؤتمر قام د. خالد العناني وزير السياحة ولآثار بفتح احدى التوابيت الفرعونية التي تم اكتشافها في منطقة سقارة الأثرية امام جمع من السفراء والاعلاميين. خبراء الآثار اكدوا ان بعض الألوان المرسومة على خشب التوابيت لا تزال سليمة، والتوابيت مختومة ومغلقة باحكام. (رويترز)


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