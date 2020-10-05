العالم اجتمع في عزاء سمو الأمير الراحل

وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري مساء امس صاحب السمو الملكي الامير تشارلز أمير ويلز والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم سموه التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم سموه التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات رئيس مطارات دبي ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد امير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم سموه التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعدد من اصحاب السعادة والشيوخ.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة حيث قام أصحاب السمو الملكي الأمراء بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقدم أصحاب السمو الملكي الامراء التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الحكومة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وزير الدفاع مارك توماس إسبر والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

هذا ويرافق وفد يضم كلا من مساعد وزير الدفاع بالوكالة لشؤون الامن الدولي د. مايكل كوترون وكبير مستشاري وزير الدفاع الأميركي للشؤون العسكرية اللواء برايان فنتون وعدد من المسؤولين.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لفخامته حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في المطار الأميري ظهر أمس رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري رئيس الوزراء الاسبق في الجمهورية اللبنانية الشقيقة سعدالدين الحريري والوفد المرافق حيث قام معاليه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الفريق اول ركن عبد الفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري صباح أمس ممثل الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري أمس ممثل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور محمد ابراهيم اشتيه والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل حكومة اليابان الصديقة وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لملك المملكة الأردنية الهاشمية للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا باسهامات سموه -رحمه الله- في دعم القضايا العربية والإسلامية سائلا الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه -رعاه الله- والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من د. أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرة سعادتها مناقب الفقيد ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء ودوره البارز في حل العديد من النزاعات مشيدة بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة وحكمته في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية ألمانيا بحث وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة د. أحمد الناصر مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت (الخارجية) في بيان صحافي ان الاجتماع جاء على هامش زيارة المسؤول الياباني للبلاد مبعوثا لإمبراطورية اليابان لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

واوضحت الوزارة ان الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة د. أحمد الناصر ممثل حكومة الولايات المتحدة الأميركية وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وقام الوزير الضيف في مستهل اللقاء بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الكويت لوزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة والذي عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره له على ما أبداه من صادق المواساة وخالص التعازي والتي تعكس عمق العلاقات والروابط بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة. وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية. ورافق الوزير الضيف خلال اللقاء كل من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كينغ وقائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي وكبير مساعد عسكري لوزير الدفاع الأميركي اللواء برايان بي فنتون. والتقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر بمبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها للبلاد. وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. واستقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر وزير الدفاع البريطاني بن والاس والوفد المرافق له وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية على هامش زيارته للبلاد لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

