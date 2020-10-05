سمو أمير البلاد تلقى اتصالين من الحريري والنجيفي

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من بهاء الدين رفيق الحريري أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أسامة عبدالعزيز النجيفي نائب رئيس جمهورية العراق السابق ورئيس مجلس النواب السابق ورئيس كتلة الإنقاذ والتنمية أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-.

وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبدياه من صادق المواساة وخالص الدعاء.

كما تلقى السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الفلبيني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية الفلبين الصديقة. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مواساة ودعاء صادق بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

