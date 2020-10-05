رؤساء دول لسمو الأمير: دعاؤنا لكم بمزيد من النجاح

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من هشام شرف عبدالله وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس مكجويتسي إي ك. ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وبالمزيد من النجاح في كل المجالات. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس شوكکت ميرضاييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

