الناصر استقبل نظيره الياباني وممثلي إيران والولايات المتحدة ووزير الدفاع البريطاني

وطن النهار

بحث وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة د. أحمد الناصر مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقالت (الخارجية) في بيان صحافي ان الاجتماع جاء على هامش زيارة المسؤول الياباني للبلاد مبعوثا لإمبراطورية اليابان لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

واوضحت الوزارة ان الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة د. أحمد الناصر ممثل حكومة الولايات المتحدة الأميركية وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وقام الوزير الضيف في مستهل اللقاء بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الكويت لوزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة والذي عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره له على ما أبداه من صادق المواساة وخالص التعازي والتي تعكس عمق العلاقات والروابط بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة. وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا والمواضيع محل الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية. ورافق الوزير الضيف خلال اللقاء كل من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كينغ وقائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي وكبير مساعد عسكري لوزير الدفاع الأميركي اللواء برايان بي فنتون. والتقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر بمبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها للبلاد. وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. واستقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر وزير الدفاع البريطاني بن والاس والوفد المرافق له وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية على هامش زيارته للبلاد لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

