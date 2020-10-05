محمد بن سلمان عزى مشعل الأحمد بوفاة سمو الأمير الراحل

وطن النهار

تلقى الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني اتصالا هاتفيا من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته بوفاة الامير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله-.

ودعا سمو ولي العهد السعودي الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وألا يريهما أي مكروه.

