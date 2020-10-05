عايدة السالم: صاحب السمو امتداد لمسيرة طويلة من العقود الذهبية

وطن النهار

رفعت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أصدق التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت -حفظه الله ورعاه- بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم.

وبدورها قالت رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي إن تسلّم سموه -حفظه الله ورعاه- مسند الإمارة -الحاكم السادس عشر- للكويت الغالية لهو امتداد لمسيرة طويلة من العقود الذهبية لحكام كرام أرسوا ركائز مسيرة السلام بين شعوب المنطقة والعالم، ولم يأل جهدا في بناء دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، وتجاوزت عطاءاتهم النبيلة وأياديهم البيضاء حتى تربعت على عرش الإنسانية عالميا بشهادة أعرق المؤسسات الدولية الأمم المتحدة فجعلتها مركزا إنسانيا وأميرها الراحل قائدا لها في مكانة دولية غير مسبوقة، وتجسد ذلك جليا على أرض الواقع للقاصي والداني خلال الأيام القليلة الماضية بما حظي به فقيدنا الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- برثائه وتأبينه ما لم يحظ به قائد قبله من شعوب العالم المختلفة، وبما حظيت به دولة الكويت من مكانة عالية وشموخ.

وأضافت إن الكويت في الحقبة القادمة ستتلألأ بالقيادة الحكيمة والحصيفة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- مستمدة قوتها وركائزها من الإرث المتين والثري ومستشرفة طريقها من الرؤى الثاقبة للأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والذي بإذن الله سوف يعود على كويت السلام بالازدهار والرفاهية المنشودتين لتتبوأ المكانة العالمية الطامحة لها، مشيره الى إن الجائزة مستمرة في ذات النهج الذي انتهجته وجعلته طريقا مستنيرا لها مساهمة منها في تحقيق الرؤى الأميرية السامية خصوصا وأن التحولات الرقمية غدت الرافد الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، ولابد هنا من ذكر الرعاية السامية لسمو الأمير الراحل التي أولاها للجائزة منذ عام 2006 في بادرة استشرافية مبكرة للمستقبل سبقت زعماء العالم في دعم المعلوماتية واستمرت طيلة عهده الميمون، وفي نهاية تصريحها تضرعت الى الله عز وجل بأن يحفظ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت ويرعاه ويسدد خطاه لما فيه خير بلدنا الغالي وأمتنا، وأن يرحم فقيدنا الراحل الكبير ويسكنه الفسيح من جناته.

