المعتوق مهنئاً صاحب السمو: مسيرتكم مضيئة وتاريخكم ناصع

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د. عبدالله المعتوق أعرب فيها عن خالص تهانيه لصاحب السمو بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وفيما يلي نص الرسالة: «صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيب لي أن أرفع لمقام سموكم الكبير تحية إجلال وتقدير مقرونة بأسمى آيات التهاني وأحر التبريكات بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية أميرا للبلاد لمواصلة مسيرة الخير والنهضة والإنسانية على خطى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وبهذه المناسبة الكريمة يشرفني أن أعبر لسموكم عن اعتزازي وتقديري لمسيرتكم السياسية المضيئة وتاريخكم الناصع الذي اتسم بالحكمة والاتزان والخبرات الراسخة والتجارب الثرية وجعلكم خير خلف لخير سلف وقائدا راسخا قادرا على العطاء وقيادة البلاد الى مرافئ الأمان بكل جدارة واقتدار.

والله نسأل أن يحفظ بلادنا الحبيبة وشعبها الأبي المعطاء بقيادتكم الرشيدة وأن يوفقكم ويسدد خطاكم على دروب الخير والرفعة والمجد من أجل مستقبل أكثر تقدما وإشراقا وازدهارا ووطن أكثر أمنا واستقرارا ونماء. وإذ نعرب عن ثقتنا الكبيرة في أن يشهد عهدكم الميمون بإذن الله ما يتطلع إليه شعبنا العظيم من عز ورخاء وريادة ورفاه نسأل الله تعالى ان يعينكم على تحمل أمانة المسؤولية وأن يحفظكم ويكلأكم برعايته راعيا أمينا لنهضة البلاد وأن يلبسكم ثوب الصحة ودثار العافية وأن يبارك في عمركم.

