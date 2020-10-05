سميرة عمر: معكم ستستمر رحلة النجاح والتطور

وطن النهار

من جهتها، رفعت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر التهنئة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقالت في بيان صحافي «باسمي وباسم باحثي وموظفي المعهد أرفع لصاحب السمو أمير البلاد أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة توليه مقاليد الحكم ومسند الامارة في بلدنا العزيز سائلين العلي القدير لسموه التوفيق والسداد والنجاح لمواصلة مسيرة الخير والبناء والتطور في جميع المجالات». واضافت أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد هو خير خلف لخير سلف، منوهة بمواقف الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- ودعمه المتواصل لمسيرة البحث العلمي والباحثين في الكويت. وأكدت أن باحثي وموظفي المعهد يعاهدون صاحب السمو على مواصلة العمل البحثي والعلمي وتحقيق الانجازات والابداعات التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع الكويتي. وشددت على أن المؤسسات العلمية والبحثية تحظى بدعم متواصل واهتمام كبير من القيادة السياسية في الكويت و«هذا ما يدعونا للمضي قدما لرفع اسم وسمعة الكويت دوليا في العلوم والتكنولوجيا».

