المطيري: في ظلكم سنكمل النهضة ونعلي البناء

وطن النهار

تقدم المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم سائلا المولى -عزوجل- له دوام التوفيق في استكمال مسيرة النهضة والتقدم بمختلف المجالات. وعاهد المطيري في بيان صحافي سمو أمير البلاد على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في خدمة الكويت وشبابها في كل المجالات لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية الشباب و تمكينهم واتاحة الفرص أمامهم للتميز والابداع. وقال إن الشباب من منتسبي الهيئة ملتزمون بتكثيف العمل لرفعة سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية لاسيما أنهم أثبتوا كفاءة عالية في جميع المجالات مؤكدا سعي الهيئة الدؤوب لتعزيز دور الشباب على المستويات كافة. واستذكر المطيري المسيرة العطرة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- إذ كان سموه قائدا حكيما وسجل علامات بارزة ومضيئة في ترسيخ المبادئ الإنسانية ونبذ الخلافات بين الدول سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.