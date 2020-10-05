شفيقة العوضي: تحت قيادتكم ماضون في خدمة الوطن

وطن النهار

هنأت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. وأعربت وجميع العاملين بالهيئة في تصريح لـ «كونا» عن خالص التهنئة لسموه بتوليه مسند الإمارة ومقاليد الحكم. وقالت «نعاهد سمو امير البلاد على الاستمرار في خدمة الوطن ورفعته بين الأمم وإبراز دور الكويت الإنساني في شتى المجالات». وقالت «ندعو الله -عزوجل- لسمو الامير بموفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يلهمه التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الامن والامان والاستقرار في ظل قيادة سموه الرشيدة».