وزير الداخلية: مسيرة سمو الأمير حافلة بالإنجازات وتاريخه زاخر بالعطاء

وطن النهار

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.

وقال الصالح بهذه المناسبة وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية «يشرفني أن ارفع إلى مقام سموكم الكريم بالاصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباطاً وضباط صف وأفراداً ومدنيين اسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات».

ودعا الله تعالى أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة لاستكمال مسيرة «والدنا ومعلمنا» المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وأسكنه فسيح جناته في قيادة سفينة الكويت إلى مزيد من الازدهار والتقدم «وسموكم خير خلف لخير سلف».

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات المشهودة وتاريخ سموه الزاخر بالعطاء والتضحية من أجل الكويت وشعبها الوفي. وقال الصالح «حفظ الله سموكم من كل سوء ومكروه وكلأكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة».

