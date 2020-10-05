الحواج: الكويت ماضية في مسيرتها المباركة بقيادة سمو الأمير

وطن النهار

هنأ الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية في مملكة البحرين د. عبدالله بن يوسف الحواج صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بتولي سموه مقاليد الحكم. وقال: مع تولي سمو الشيخ نواف الأحمد لمقاليد الحكم، لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، وأن يعينه على هذه الأمانة والمسؤولية. واضاف: ان الكويت ماضية في مسيرتها المباركة في ثبات المواقف تجاه القضايا الإسلامية والعربية، مع الاستمرار في دورها الخيري والإنساني تجاه دول العالم، واستمرارها كذلك في مسيرتها البناءة ودورها الريادي إقليمياً وعربياً ودولياً». وأكد ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سيكون خير خلف لخير سلف، وندعو الله -عز وجل- أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وان يعينه على المضي قدماً بقيادة الكويت وشعبها إلى المزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان». واشاد الحواج بما قدمه سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد من مواقف وخدمات للانسانية عامة ودول المنطقة خاصة مؤكدا ان مسيرة سموه ستبقى خالدة جيلا بعد جيل.

