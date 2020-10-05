الدوسري: صاحب السمو خريج مدرسة الحكماء

وطن النهار

رفع النقابي السابق عبدالله الدوسري أسمى عبارات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه زمام الحكم في وطننا الغالي، مضيفاً أن سموه الذي تخرج من مدرسة حكماء السياسة هو خير خلف لخير سلف.

وقال إن الشعب الكويتي يستبشر بالخير في الفترة المقبلة ويثق تماماً بأن صاحب السمو أمير الب.لاد الشيخ نواف الأحمد سائر على نهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)، في مسيرة البناء والعطاء والتطوير وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي. وأضاف الدوسري أن سمو الأمير الذي يتصف بالتواضع والحكمة والحزم والاتزان لديه تاريخ حافل في العمل السياسي ومليء بالعطاء والإنجازات منذ أن كان محافظاً لحولي ثم وزيراً للداخلية، فالدفاع، والشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، والداخلية مجدداً ثم منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قبل أن يتم تعيينه وليا للعهد في العام 2006، وأكد أن سموه بما يتمتع به من صفات الرجل الحكيم قادر على إدارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر إشراقا لوطننا الغالي، وأن الشعب الكويتي يعاهد سموه على السمع والطاعة وعلى التضحية من أجل رفعة وعزة الكويت. وأشار إلى أن الكويت التي نشرت المحبة والتسامح والسلام والخير في دول العالم ستبقى مركزاً للعمل الإنساني ومحطة للدبلوماسية لأن نهج القيادة الحكيم ثابت ولا يتغير رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، ورفع الدوسري أكف الدعاء إلى المولى عزوجل أن يحفظ سموه وأن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاه وأن يعينه على حمل الأمانة وأن تظل الكويت دائماً بلد العز والرخاء والأمن والأمان.

