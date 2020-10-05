الحكيم: الأمير الراحل أيقونة للوسطية والاعتدال

وطن النهار

أكد رئيس «تحالف عراقيون» السيد عمار الحكيم، أن سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد مثل نقطة التقاء وايقونة للوسطية والاعتدال تمكن بحنكته وحكمته ان يقدم نموذجا للسياسة الخارجية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن الكويت في عهد الأمير الراحل لعبت دوراً مهماً تجاوز حدودها ومساحتها واثبت ان التأثير الدولي لا يرتبط بالضرورة بالمساحة انما يرتبط بصدق النوايا واستشراف المستقبل، مبيناً أن الكويت من اوائل الدول الداعمة للوضع العراقي في عراق ما بعد 2003 وكانت من اوائل الدول المتفهمة لطبيعة المرحلة الجديدة واشتراطاتها واستقراره وأهمية هذا الاستقرار كمقدمة لاستقرار المنطقة.

وقال الحكيم لـ «النهار»، «مثل الفقيد سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد نقطة التقاء وايقونة للوسطية والاعتدال تمكن بحنكته وحكمته ان يقدم نموذجا للسياسة الخارجية لدول المنطقة وما زلنا نتذكر دوره رحمه الله في الازمة الخليجية وسعيه المستمر لإيجاد مساحة مشتركة بين فرقاء المنطقة».

واكد رئيس تحالف عراقيون ان «الكويت في عهد سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح لعبت دورا مهما تجاوز حدودها ومساحتها واثبت ان التأثير الدولي لا يرتبط بالضرورة بالمساحة انما يرتبط بصدق النوايا واستشراف المستقبل ومآلات الامور وكلنا امل وقناعة بان تكون مرحلة سمو الشيخ نواف الأحمد امتدادا لمرحلة سمو الشيخ صباح الأحمد».

وذكر الحكيم «ولقد كان الكويت من اوائل الدول الداعمة للوضع العراقي في عراق ما بعد 2003 وكانت من اوائل الدول المتفهمة لطبيعة المرحلة الجديدة واشتراطاتها واستقراره وأهمية هذا الاستقرار كمقدمة لاستقرار المنطقة».

وأضاف «ايضا لابد من الوقوف على العلاقة التاريخية التي تجمع آل الحكيم والاشقاء في الكويت اميرا وحكومةً وشعباً حيث دأب سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم «قدس سره» ومن بعده عزيز العراق السيد عبد العزيز محسن الحكيم «رضوان الله عليه» على زيارة الكويت بشكل سنوي في موسم شهر رمضان المبارك ولقاء الامير وولي العهد وقادة البلد وتدارس اوضاع المنطقة واوضاع العراق وقتها ولقد عمدنا على ادامة هذه السنة السنوية وكنا نلتقي سنويا بسمو الامير الفقيد ونتدارس معه الوضع العراقي والاقليمي وكنا نستمع الى رؤى واستشرافاته لمسار الاحداث وتأكيداته المستمرة بان الحل يكون عبر الحوار واحترام مساحات النفوذ لجميع الاطراف».

وتابع «لا ننسى ان سمو الامير رحمه الله من الزعماء القلائل الذين حضروا القمة العربية في بغداد وكان له دور كبير في تنظيم مؤتمر المانحين للعراق بعد تحرير الارض العراقية من عصابات داعش الإرهابية».

وختم الحكيم تصريحه لـ «النهار» بالقول «نسأل الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان تنعم الكويت في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعهد زاهر ومزيد من الازدهار والتقديم والرفاهية لشعبها».

