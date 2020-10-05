«عيال الديرة التطوعي» وزّع المشروبات ترحماً على الأمير الراحل

وطن النهار

تعبيراً عن حبهم للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ووفاء للقائد الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والانسانية قام فريق «عيال الديرة التطوعي» بتوزيع المشروبات على مرتادي شارع الخليج عموماً وعلى الموجودين في الشواطئ على وجه الخصوص.

أعضاء الفريق أكدوا ان مبادرتهم نابعة من مشاعرهم الصادقة وأحاسيسهم بقيمة وقدر سمو الأمير الراحل الذي ما ترك باباً للخير إلا وكان أول من ولج إليه.

وقالوا: إن فكرة توزيع المشروبات على المارة هي أقل ما يمكن تقديمه إلى روح الفقيد الغالي الذي طالما أطعم الجائع وسقى الظمآن واغاث الملهوف في كل بلد من بلاد العالم.

ودعوا الله تعالى ان يتغمد الأمير الراحل برحمته الواسعة، وان يدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

