الهند نكَّست الأعلام وأعلنت الحداد لوفاة الأمير الراحل

وطن النهار

قال سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم ان اعلان جمهورية الهند أمس الاحد الحداد الرسمي لمدة يوم واحد في جميع انحاء البلاد يأتي احتراما وتقديرا للمغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وأضاف في تصريح لـ (كونا) ان دور سموه - طيب الله ثراه - واسهاماته في حفظ السلم والامن الدوليين والرعاية الخاصة بالجالية الهندية في الكويت واعماله الانسانية التي وصلت من حين الى اخر الى ربوع الهند كانت محل تقدير واعجاب من قبل المسؤولين في الهند والعالم اجمع.

واشار الى زيارات سموه المتعددة للهند ودوره الفعال في تطوير العلاقات الثنائية منذ ان كان وزيرا للخارجية مؤكدا ان سموه رحمه الله عمل كوسيط لرأب الصدع بين الدول في منطقة الشرق الاوسط خاصة وحرص على ارساء السلام وترسيخ اسس التسامح بين الشعوب وحل المشاكل السياسية والاقتصادية بشكل مسالم.

وكانت وزارة الداخلية الهندية اعلنت قرارها للحداد قبل ايام قائلة «قررت الحكومة الهندية الحداد الرسمي العام في جميع انحاء البلاد لمدة يوم في الرابع من اكتوبر الحالي احتراما لأمير دولة الكويت الراحل المغفور له سمو الشيخ صباح الاحمد».

وتم تنكيس الاعلام في المباني الحكومية من المقر الرئاسي والبرلمان الهندي ووزارة الشؤون الخارجية والسلاح الجوي والبحري وغيرها في جميع انحاء الهند.

على الصعيد ذاته واصل عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية توافدهم على مقر سفارة دولة الكويت بنيودلهي لتقديم العزاء في وفاة سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم في تصريح لـ (كونا) إن عددا من سفراء الدول المعتمدة لدى الهند سجل كلمات في سجل العزاء حيث عبر سفير جورجيا في الهند ارجيل دولياشويلي عن تعازيه الخالصة نيابة عن حكومة وشعب جورجيا في وفاة الأمير الراحل.

وأضاف ان السفير الجورجي استذكر لقاءاته بالأمير الراحل والتوجيهات التي تلقاها أثناء ترؤس بعثة بلاده في الكويت مؤكدا انها كانت نبراسا له أثناء عمله.

وشدد السفير الجورجي على ان الامير الراحل كان يسعى دائما لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن إعجابه بمعرفة الأمير الراحل بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين ودعمه المستمر لتطويرها.

وأشار إلى «ان الامير الراحل - طيب الله ثراه - قاد الأمة في وقت صعب وجعل تفانيه من أجل السلام والوحدة والازدهار وكان قائدا حكيما وأنه يحظى بتقدير واحترام كبيرين».

وسجل سفير اندونيسيا سيدارتو رزا سوروديبورو تعازيه قائلا «أود أن أعبر عن تعازينا القلبية وبالغ الأسى في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه داعيا الله ان يلهم الأمة المفجوعة بوفاته الصبر والسلوان».

من جانبه اعرب وفد السفارة السودانية الذي ضم القائم بالأعمال السوداني ورئيس مكتب الارتباط العسكري وعدد من موظفي البعثة السودانية في نيودلهي عن التعازي الحارة من قبل الشعب السوداني في هذا الفقد الحزين للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه «امير الإنسانية».

واكد الوفد السوداني امتنانه للأمير الراحل والشعب الكويتي المفطور على الخير مؤكدا ان اعماله الكثيرة في السودان تشهد بذلك قديما وحديثا.

وأشار الى حكمة وقيادة سموه طيب الله ثراه في رأب الصدع حتى أصبحت الكويت واحة للسلام.

وكان السفير الناجم قد تلقى العديد من الاتصالات من قبل المسؤولين ورؤساء الجامعات الاسلامية في عموم الهند حيث تلقى اتصالا من حاكمة ولاية (مانيبور) وعضو مجلس ادارة الجامعة الملية الاسلامية بنيودلهي نجمة هبة الله التي قدمت تعازيها بوفاة الأمير الراحل واستذكرت لقاءاتها بسموه - طيب الله ثراه - خلال زياراتها المتعددة لدولة الكويت.

