الكويت دشَّنت العام الدراسي «عن بُعد»

وطن النهار

انطلقت الدراسة للعام الدراسي 2020/2021 بنظامها الجديد «التعليم عن بعد» بسبب ما فرضته تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأثبتت بوابة الكويت التعليمية، نجاحها في استيعاب جميع المستخدمين من القياديين والموجهين والهيئات الادارية والتعليمية والطلبة دون بروز اي مشاكل على سطح الميدان التربوي، غير انه ظهر في نفس الوقت مشاكل اقتصرت على ضعف الشبكة وكيفية اداء الواجبات، الامر الذي ترتب عليه انقطاع الاتصال بين المعلم والمتعلم في المدارس الحكومية، بينما برز في الجانب الآخر مشاكل مضاعفة عند تطبيق نظام التعلم عن بعد في المدارس الخاصة من خلال انقطاع الاتصال مع المعلم دون تمكن المتعلم من العودة الى الدرس مرة اخرى، بالاضافة للمشاكل التي وقعت في بعض هذه المدارس بسبب التسجيل الخطأ للادارات المدرسية في توزيع الطلبة بين فصول النقل.

في هذا الصدد، اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان وزارة التربية تسعى الى الاستفادة من شبكات الألياف الضوئية من خلال تقويتها بالتعاون مع الجهات المعنية، لاسيما وانها تساهم الى حد كبير في تعزيز نجاح تطبيق التعلم عن بعد دون الوقوع في مشاكل مرتبطة في انقطاع الشبكات بين المستخدمين، مشيرة الى ان تنسيق يجري مع وزارة الخدمات لتعزيز دور مشروع «الفايبر» الذي عملت عليه وزارة التربية خلال السنوات الاخيرة ضمن خطة التنمية في تفعيل المشاريع الالكترونية ومنها التعليم والتراسل الالكتروني.

وأوضحت المصادر ان «التربية» ارتأت تحديد مواعيد التعلم عن بعد في فترات متفاوتة بحسب المرحلة تجنبا للوقوع في مشكلة ضعف الشبكة في ظل وجود ما يفوق عن نصف مليون مستخدم لهذا النظام، مبينة ان الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال الاشهر الماضية عقب ظهور فيروس كورونا لاستيعاب اكبر عدد من حسابات الطلبة والمعلمين الى جانب الموجهين والقياديين.

وكانت وزارة التربية، قد اعلنت ان اجمالي الطلبة المسجلين في مختلف المراحل التعليمية، مبينة ان عدد المسجلين في مرحلة رياض الاطفال بلغ 27 ألف و682 طالبا وطالبة، وفي المرحلة الابتدائية 15 ألفا و670 طالباً وطالبة، وفي المتوسطة 128 ألفا و191 طالبا وطالبة، وفي الثانوية 86 ألفا و407 طلاب، بالاضافة الى 3 آلاف و240 طالبا وطالبة في المعهد الديني.

في سياق متصل، اكدت مدير ثانوية حبيبة بنت شريق الأنصاري للبنات، حصة الصقعبي، ان المدرسة شهدت عودة 444 طالبة للدراسة للعام الدراسي الاستثنائي (عن بعد) 2020\2021 بعد الانتهاء من تدريبهم على برنامج (تيمز) وفق جدول زمني محدد من قبل فريق التدريب من قسم الحاسوب.

وقالت ان الهيئة الادارية والتعليمية حرصت على الالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة من توفير البيئة المناسبة من معقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقا لما نصت عليها اللائحة من قبل وزارتي التربية والصحة وتوزيع اعضاء الهيئة التعليمية على جميع مرافق المدرسة والحرص على عدم التجمع اثناء العمل في الأقسام العلمية، سائلة الله تعالى ان يجعله عاما حافلا بالانجاز والتميز وأن ينال ابناؤنا الطلبة التفوق والنجاح.

بدوره، ذكر المدير المساعد لمدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة بنين سالم حمد الشمري انه تم الاستعداد للعام الدراسي 2020/2021 للفصل الدراسي الأول في نظام التعليم عن بعد وبذل جميع الطاقات الممكنة لتسهيل العمل في المدرسة.

وقال الشمري «انه تم تدريب جميع العاملين في المدرسة على العمل في برامج التعليم عن بعد وذلك من خلال عمليات التدريب التي تمت قبل بدء العام الدراسي التي وصلنا بها الى اكمل وجه من الاستعداد والتواجد في الميدان بالشكل المطلوب».

وأكد الشمري على استعدادهم التام من خلال البرنامج ومن خلال الادارات المدرسية للردود على جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالتعليم عن بعد سواء عن طريق البرنامج او عن طريق مراجعة ادارة المدرسة.

