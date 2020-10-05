بن راشد: الإمارات للكويت.. والكويت للإمارات

الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس كلاً من صاحب السمو الملكي الامير تشارلز أمير ويلز، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له، وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد امير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وممثل الحكومة في الولايات المتحدة الأميركية وزير الدفاع مارك توماس إسبر رافقه وفد ضم كلا من مساعد وزير الدفاع بالوكالة لشؤون الامن الدولي د. مايكل كوترون وكبير مستشاري وزير الدفاع الأميركي للشؤون العسكرية اللواء برايان فنتون وعدد من المسؤولين.

كما استقبل سمو أمير البلاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد الحلبوسي والوفد المرافق، ورئيس الوزراء الاسبق في الجمهورية اللبنانية سعدالدين الحريري، والفريق اول ركن عبد الفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، وممثل الرئيس الايراني د. حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وزير د. محمد جواد ظريف، وممثل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. محمد ابراهيم اشتيه، وممثل حكومة اليابان وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، حيث قدموا واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدموا التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.

وعقب تقديمه واجب العزاء بسمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كتب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: «في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت... استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد -رحمه الله-.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات... وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات».