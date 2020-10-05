«الجنايات» للحكومة: صونوا حرية التعبير

الأولى

قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة د. عبدالله النفيسي من تهمة الاساءة للامارات.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها انها تهيب بالدولة بجميع مؤسساتها ولاسيما التنفيذية منها الحرص على حرية التعبير عن الرأي والعمل على صونها بحسبان أن المشرع الدستوري أعلى من قدرها وأعظم من شأنها بل وارتقى بها الى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية.

وأضافت في الحيثيات: يجب حث أفراد المجتمع على ممارستها بأمان وتشجيعهم على التعاطي معها باتزان وايجاد البيئة الملائمة لنمو هذه الحرية وتطورها على نحو يجعل منها أحد أهم المكتسبات الدستورية.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم أنه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة الامارات العربية المتحدة بأن نشر عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر الشبكة المعلوماتية عبارات تشكل اساءة لها وتدخلا في شؤونها الداخلية وتطاولا على حكامها من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

