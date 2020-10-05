«جودة التعليم»: نتائج الثانوية «فضيحة» ونجاح الراسبين «وصمة عار»

الأولى

انطلق العام الدراسي 2020/2021 امس بتطبيق «التعلم عن بعد» لاول مرة في تاريخ النظام التعليمي في البلاد.

واستوعبت بوابة الكويت التعليمية، جميع المستخدمين من القياديين والموجهين والهيئات الادارية والتعليمية والطلبة من دون بروز اي مشاكل، غير أنه ظهرت في نفس الوقت مشاكل اقتصرت على ضعف شبكة النت، الامر الذي ترتب عليه انقطاع الاتصال بين المعلم والمتعلم في عدد من المدارس الحكومية، بينما برزت في المدارس الخاصة مشاكل مضاعفة منها التسجيل الخطأ في توزيع الطلبة بين فصول النقل.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن وزارة التربية تسعى إلى الاستفادة من شبكات الألياف الضوئية من خلال تقويتها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن تنسيقا يجري مع وزارة الخدمات لتعزيز دور مشروع «الفايبر» الذي عملت عليه التربية خلال السنوات الاخيرة.

وأوضحت أن التربية ارتأت تحديد مواعيد التعلم عن بعد في فترات متفاوتة تجنبا للوقوع في مشكلة ضعف الشبكة في ظل وجود ما يفوق نصف مليون مستخدم، مبينة أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الاشهر الماضية لاستيعاب أكبر عدد من حسابات الطلبة والمعلمين إلى جانب الموجهين والقياديين.

من جانب آخر، رأت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن نتائج الثانوية العامة فضيحة وستكون عواقبها جسيمة على الأجيال وعلى الاقتصاد، لافتة الى ان نجاح الراسبين وصمة عار في تاريخ الكويت التعليمي، داعية لتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات قيادات وزارة التربية.