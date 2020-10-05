ترامب في دائرة الخطر.. والغموض يهيمن على البيت الأبيض

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واشنطن - الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأميركيين، ان الأيام القليلة المقبلة ستكون «الاختبار الحقيقي» في علاجه من فيروس «كورونا» مشيرا الى ما وصفها بـ«معجزات الهية» تحدث له وذلك على وقع سلسلة رسائل وتصريحات متناقضة من البيت الأبيض احدثت غموضا واسع النطاق بشأن حالته الصحية....(طالع ص 18).

ومن غرفته بمستشفى «والتر ريد» العسكري» قال الرئيس الأميركي الذي بدا متعبا وهو يتحدث في مقطع فيديو نشره على موقع تويتر انه يشعر «بتحسن كبير» وأضاف ترامب وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق «الكثير من الأمور حدثت اذا نظرت الى العلاجات التي اتلقاها، بعضها وأخرى قادمة، في الحقيقة هي معجزات، معجزات من الله».

وأكد انه «لم يمتلك خيارا آخر» بشأن الاصابة بالفيروس، اذ اشار الى ان السبيل الوحيد لتجنب ذلك كان عبر عزل نفسه في مكتبه وعدم مخالطة الآخرين».

في غضون ذلك عمقت التقييمات المتناقضة التي اصدرها مسؤولون في الادارة الأميركية من ضبابية صورة الوضع الصحي للرئيس، اذ قال فريق اطباء البيت الأبيض ان وضع ترامب يتحسن، وانه يتحدث بالفعل عن عودته الى البيت الأبيض لكنهم اكدوا ان الرجل السبعيني «لم يتجاوز مرحلة الخطر».

وقبل ذلك قدم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز تقييما اقل تفاؤلا وقال للصحافيين ان وضع المؤشرات «الحيوية للرئيس كان مقلقا للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وستكون الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة.. لم نصل بعد الى طريق واضح للتعافي». وغير ميدوز نبرته بعدها بساعات وقال ان ترامب «يبلي بلاء حسناً» فيما كشف مستشار لترامب طلب عدم نشر اسمه، ان الرئيس لم تُعجبه تصريحات ميدوز الأولى.

وفي السياق ذاته قال مصدر اطلع على حالة الرئيس ان ترامب احتاج الى اوكسجين اضافي قبل ذهابه الى المستشفى وهو ما يناقض تصريح طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي للصحافيين.