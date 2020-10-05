326 مليون دينار أنفقتها الحكومة في مواجهة «كورونا»

الأولى

كشفت بيانات لديوان المحاسبة، عن موافقته على تعاقدات حكومية بقيمة تجاوزت مليار دينار «3.2 مليارات دولار» خلال الـ 6 أشهر الممتدة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2020. ( طالع ص 12)

وأظهرت البيانات أن تلك التعاقدات، تضمنت 221 موضوعاً بقيمة 326 مليون دينار «مليار دولار»، لمكافحة تداعيات فيروس «كورونا» خلال الفترة المشار إليها.

فيما تمكنت الرقابة المسبقة للديوان من تحقيق وفورات قدرها 50 مليون دينار للخزينة العامة للدولة، تم رفض 66 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة تقدر بنحو 163 مليون دينار، بالإضافة إلى رد أوراق 393 موضوعاً، تمثل 31 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة.

وقد مثلت الموضوعات المطروحة من وزارات الأشغال والكهرباء والماء والداخلية والمالية والدفاع والتربية 83 في المئة من إجمالي الموضوعات.