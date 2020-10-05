الكاظمي يحذِّر: سحب السفارة الأميركية سيدمر اقتصاد العراق

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بغداد- الوكالات : ندد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق الصواريخ «العبثية» على مقر السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية في العراق. محذرا من ان سحب واشنطن لسفارتها في العراق سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي. واكد اعتقال العشرات من جماعات الجريمة المنظمة والفساد، موضحا انه سيعلن قريبا عن لجنة من القضاة بشأن كشف الحقائق الخاصة بمقتل المتظاهرين، مشددا على ان القتلة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن.

ووصف الكاظمي في لقاء مع قناة «العراقية» الحكومية الصواريخ بـ«العبثية» وقال إنها

«ذهبت بأرواح العراقيين وآخرها حادث الرضوانية»، مشددا على أنه لا يجوز التعامل مع البعثات الدبلوماسية أميركية كانت أم غيرها، بهذه الطريقة. وأكد الكاظمي في تصريحات بمناسبة الذكرى الأولى لـ«ثورة تشرين» العراقية، أنه أبلغ الجانب الأميركي بجدية حكومته في منع استهداف البعثات الدبلوماسية، نافيا «استلام تهديد من أميركا بشأن إغلاق سفارتها في العراق» وقال «وصلنا انزعاج أميركي من الصواريخ العبثية، بشأن أمن بعثاتهم» في البلاد.

وحذر الكاظمي من جهات قال إنها «تسعى لعرقلة علاقتنا مع واشنطن»، مشددا على أهمية إقامة علاقات قائمة على المصالح مع الولايات المتحدة وقال «أميركا دولة عظمى.. والعلاقات مع واشنطن مبنية على المصالح ويجب حماية مصالحنا معها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن».