«K.I.B» شارك 7 بنوك في اتفاقية تسهيلات ائتمانية لمؤسسة البترول

الأولى

شارك بنك الكويت الدولي «K.I.B»، مع 7 بنوك محلية في اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مع مؤسسة البترول بقيمة مليار دينار أي ما يقارب 3.3 مليارات دولار لتمويل مشاريع رأسمالية مرتقبة. (طالع ص 13)

وتبلغ حصة «K.I.B» من التمويل المشترك نحو 31 مليون دينار وذلك ضمن الاعمال الاعتيادية التي يقوم بها البنك. ويشارك في اتفاقية التسهيلات الائتمانية بيت التمويل «بيتك» وبوبيان، وربة، الخليح، التجاري، والاهلي.

وكشفت البنوك أن بنك الكويت الوطني هو المصرف القائد والمسؤول عن القرض، ووكيل البنوك التقليدية والوكيل العالمي.

