ارتفاع حالات «العناية المركزة» وشفاء 605 وإصابة 567

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أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 567 إصابة جديدة بمرض «كورونا» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 605 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 99040 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 193 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و124 حالة في منطقة حولي الصحية و110 حالات في منطقة العاصمة الصحية و86 حالة في منطقة الفروانية الصحية و54 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 142 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7361 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2050 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 757815 فحصا.