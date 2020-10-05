العبدالجليل: صاحب السمو يتمتع برؤية ثاقبة

وطن النهار

أرسل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل رسالة مسجلة وثق فيها انجازات المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-. وتخللت الرسالة تهنئة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد لتولي سموه مقاليد الحكم، وجاء في الرسالة: ارسى سمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله وطيب ثراه- قواعد السلطة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي لتأسيس وقيام نهضة اعلامية وثقافية راسخة وواعدة للكويت، والتي حقق من خلالها نجاحات وانجازات كثيرة وكبيرة في مجالي الاعلام والثقافة بانشاء واستمرار اصدار مجلة العربي منذ ديسمبر عام 1958، خير سفير ثقافي كويتي للأمة العربية والانفتاح الكويتي ثقافيا وأدبيا واعلاميا على جميع الدول العربية بعقد المؤتمرات والملتقيات المتميزة في بداية انطلاق النهضة الصاعدة، مثل مؤتمر ادباء العرب في الكويت عام 1958 وانشاء اذاعة الكويت الحديثة بعد ضمها الى وزارة الارشاد والانباء سنة 1962 ليصبح بعدها سمو الأمير الراحل اول وزير للارشاد والانباء وذلك عام 1962، وبعد ذلك انشأ تلفزيون الكويت ثاني التلفزيونات بالوطن العربي وأول تلفزيون في الخليج والجزيرة العربية عام 1962 وفتح المجال الرحب لظهور الصحافة والمجلات الحرة.

واستمرت في ذلك العهد نهضة بارزة وكبيرة للكويت تمثلت في الاصدارات الكثيفة والمطبوعات الفكرية والثقافية في وقت مبكر من عهد الاستقلال وازدهرت حركة الطباعة والتوزيع داخل البلاد وخارجها، كما استمرت رعاية سمو الأمير الراحل ودعمه قطاع الثقافة وتكريم المثقفين والمفكرين والأدباء والباحثين وتمكينهم من مواصلة العطاء والانتاج بعد مباركة ودعم سموه عندما تأسس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في يوليو1973 في وقت كان يشغل سموه منصب وزير الخارجية، فساهم في توظيف الدور الثقافي لخدمة ومساندة الدبلوماسية والسياسة الخارجية الكويتية باعتبار ان الثقافة ذات تأثير فعال في تقريب وتوطيد العلاقات بين الدول والشعوب لكونها سلاحا فعالا من اسلحة القوى الناعمة. وما دامت الكويت تقوم ببنائها التنظيمي الحكومي على مؤسسات راسخة وثابتة فان العمل يستكمل دائما باستقرار في كل حقبة زمنية توالى عليها حكام الكويت الكرام الى ان حمل المشعل والراية والأمانة الوطنية صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي كان ولايزال خير خلف لخير السلف، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وذلك لما يتمتع به سموه من سياسة رشيدة ورؤية ثاقبة وحب جم للشعب الكويتي.

