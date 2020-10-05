البغلي: المجد والازدهار لمستقبل الوطن

وطن النهار

تقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار، ابراهيم طاهر البغلي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء مجالس الادارات، بتهنئة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً ان سمو الأمير خير خلف لخير سلف المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، معرباً عن بالغ امنياته بالتوفيق والسداد في قيادته لسفينة كويت العطاء والازدهار بالمرحلة المقبلة.

وقال البغلي ان «سمو الشيخ نواف صاحب رؤية ثاقبة لبناء الكويت الحديثة ونهضتها وقبس يضيء الكويت، ونسأل الله ان يعينه على اكمال مسيرة سلفه اميرنا الراحل وأن تظل الكويت واحة امن وأمان ورفعة وازدهار»، مؤكداً مواصلة البذل والجهد للارتقاء بوطننا وتحقيق رؤية الكويت، مبيناً ان سمو الأمير، سيواصل العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي وأداء الشركات في جميع القطاعات، خصوصاً انه سبق وعاش كل التطورات التي شهدتها الدولة من خلال توليه العديد من المناصب القيادية، وآخرها منصب ولي العهد.

وأضاف ان سمو الشيخ نواف الأحمد بحنكته وحكمته سيقود الكويت الى مزيد من التقدم والازدهار، بحكم تمرّسه في صيانة الأمن والاستقرار اثناء تدرجه في العمل العام، معرباً عن ثقته باستمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار نحو تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في الدولة، ما يساعد الكويت على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والخارجية.

