«طلبة بريطانيا»: نجدد السمع والطاعة للقيادة

وطن النهار

أكد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت «فرع المملكة المتحدة» ان ابناء الكويت الدارسين في الخارج يجددون السمع والطاعة للقيادة الرشيدة، معلنين عن حذوهم في المحافل الوطنية والدولية، داعين المولى عز وجل ان يعين صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يكتب لهذه البلاد امراً رشداً ويحفظها من كل الأخطار والفتن يا رب العالمين. وأضاف الاتحاد في بيان صحافي «نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمد قائدنا ووالدنا وحبيب الأمتين العربية والاسلامية الشيخ صباح الأحمد أمير العمل الانساني بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة». وأكد الاتحاد انه «لطالما كانت الكويت هي رأس الهرم في مبادرات السلام في مختلف بقاع الأرض، ونستذكر مواقف سيدي -رحمه الله- في مختلف الخلافات الدولية والتي كانت ستستمر طويلاً، الا انه بحكمته وحنكته قطع حبالها وأفشى السلام والصلح على كثير من الدول».