«نماء» هنأت سمو أمير البلاد

وطن النهار

هنأت «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الاصلاح الاجتماعي، سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. وقال المدير العام في «نماء» سعد العتيبي، ان سمو الأمير سيرته مشرفة وتاريخه يشهد له بأنه القوي الأمين، فهو قادر بعون الله على حمل تلك التركة الغالية التي انتقلت اليه من خير سلف، عندما رآه المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد، خير من يُستودع الأمانة الكبرى. وأكد العتيبي ان الشيخ نواف الأحمد، يواجه تحديات كثيرة في منطقة تواجه العديد من الاضطرابات ولكننا على ثقة ويقين بأن يكون سفينتنا الى بر الأمان. وأوضح ان سموه خاض العديد من المناصب خلال مسيرته التي امتدت لسنوات عديدة «وكلنا امل بالله ثم بحكمته ان نرى بلدنا دار امن وايمان وأساله تعالى ان يلهمه الصواب في القول والعمل، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه».