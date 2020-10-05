متضررو «كورونا» يتنفسون الصعداء مع «ضمان التمويل»

مال وأعمال

تنفس متضررو «كورونا» الصعداء مع قرب حسم مصير قانون ضمان التمويل الحكومي الذي وافقت عليه اللجنة المالية ورفعته الحكومة الى مجلس الأمة لاقراره، والذي بات يمثل طوق نجاة لانقاذ سفينة القطاع الخاص من الغرق، بعد خيبة الأمل التي طالت الكثيرين بسبب غياب حزمة انقاذ حقيقية للاقتصاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان حزمة التمويل المضمونة حكومياً سيكون لها أثر ايجابي على القطاع الخاص في حال اقرارها، وستعطي البنوك المحلية قدرة أكبر على منح التمويل للمتضررين بشروط أكثر يسراً في الاجراءات خاصة وأن الحكومة ضامنة لهذا التمويل. واستدركت بالقول أن فتح خطوط الائتمان للشركات المتضررة وكذلك للمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفترة سماح مدة عامين وفترة سداد 5 سنوات سيكون له أثر ايجابي على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة بعد الأزمة الحادة التي طالت الجميع.

وبينت أن حل اشكالية توزيع الأرباح بالسماح للشركات الملتزمة بالسداد بتوزيع الأرباح في السنة الأخيرة، يمثل حلاً جيداً للشركات المعترضة على عدم توزيع الأرباح.

فيما قالت مصادر اقتصادية أن هذه القوانين ليست مهمة او مؤثرة كثيرا مقارنة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلد حاليا!، موضحة ان قانون الضمان جاء متأخرا، والتأخير ادى الى تراكم الالتزامات وبالتالي زيادة كلفة المعالجة.

وتخوفت المصادر من ان تشهد اجراءات التنفيذ اللاحقة للقانون بيروقراطية فتتجاهل الهدف الاساس من القانون.

وفيما قدرت مصادر معنية لـ «النهار» الخسائر التي تكبدها الاقتصاد بحدود تتجاوز 5 مليارات دينار بسبب غياب قرارات التحفيز المالي التي كانت مطلوبة وقت وقوع الأزمة، الا أن التفاؤل باقرار اللجنة المالية باقرار القانون سيكون له أكبر الأثر في نجدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حافة الافلاس، لا سيما أن الكويت تعد الأقل خليجياً في حزم الانقاذ المقدمة للمتضررين من فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتجاوز حجم التمويل المقدم لمتضرري كورونا حاجز 40 مليون دينار منذ اندلاع الأزمة وحتى الأزمة. وتوقعت المصادر استمرار البنوك المحلية في استيفاء الأوراق المطلوبة الخاصة بدراسات الجدوى واستبعاد الطلبات التي لا يمتلك أصحابها جدارة ائتمانية قادرة على الوفاء بسداد القروض والالتزامات المترتبة عليها. ووفق القانون، فانه يحق للمبادرين الحصول على قرض بقيمة ربع مليون دينار كحد أقصى، مع توفير ما يقارب من 3 مليارات دينار للتمويل من قبل البنوك المحلية للمتضررين الذين ينطبق عليهم شروط التمويل وفق ما نصت عليه مواد القانون البالغة 21 مادة.

