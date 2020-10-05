«أوابك»: أمير البلاد سيقود مسيرة التنمية الشاملة في الكويت

مال وأعمال

بعث الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت برقية تهنئة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم. وقالت (أوابك) في بيان صحافي ان بن سبت عبر خلال البرقية عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت. وسأل الله -عزوجل- أن يوفق سموه وأن يسدد على دروب الخير خطاه لقيادة مسيرة التنمية الشاملة في دولة الكويت وأن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الكويت بدوام الرفعة والمجد في ظل القيادة الرشيدة لسموه حفظه الله ورعاه.